Irak Regierungschef Abadi droht Wahlniederlage

Bei der Parlamentswahl im Irak liegt nach ersten Ergebnissen überraschend das Bündnis des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr vorn. Seine Liste Sairun kommt in vier von bislang zehn ausgezählten Provinzen auf den ersten Platz, darunter in der Hauptstadt Bagdad, wie die irakische Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte. Ein Erfolg zeichnete sich auch für ein Bündnis ab, das eng mit den schiitischen Milizen verbunden ist und gute Beziehungen zu Iran hat.

Dem schiitischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi droht hingegen eine Niederlage. Seine "Koalition des Sieges" konnte in keiner der bisher ausgezählten Provinzen einen der ersten beiden Plätze erreichen. Die restlichen Ergebnisse und die Verteilung der 329 Sitze im Parlament werden jedoch erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Deshalb kann es noch zu Verschiebungen kommen.

Die Iraker hatten am Samstag erstmals seit dem Sieg gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ein neues Parlament gewählt. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 44,5 Prozent ein historisches Tief: Es war die niedrigste seit der ersten freien Wahl nach dem Sturz von Langzeitherrscher Saddam Hussein im Jahr 2003. Beobachter machten dafür eine weit verbreitete Politikverdrossenheit verantwortlich. Vor vier Jahren hatte die Beteiligung rund 60 Prozent erreicht.

REUTERS Sadr nach der Stimmabgabe

Der Geistliche Sadr hatte mit seiner Miliz vor Jahren einen rücksichtslosen Kampf gegen die US-Besatzungstruppen geführt. Sein Verhältnis zu Iran hat sich in den vergangenen Jahren aber merklich abgekühlt. Inzwischen inszeniert er sich als nationalistischer Populist, der die Interessen Irans und Saudi-Arabiens im Irak ausbalancieren will. Sadr hat sich sogar schon als Vermittler zwischen den beiden Erzfeinden ins Spiel gebracht: "Ich bin bereit, zwischen der Islamischen Republik und dem Königreich Saudi-Arabien zu intervenieren und einige Probleme zu lösen", sagte er Anfang April. "Mir geht es dabei nur um das Wohl des Iraks und der Region." Mehr zu dem "Schiit, dem die Saudis vertrauen" lesen Sie hier.