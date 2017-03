Pressestimmen "Der Deich hat gehalten"

Erst der Brexit, dann die US-Präsidentschaftswahl - jetzt die Niederlande? Nein, der Rechtspopulist Geert Wilders hat die Hoffnungen der europäischen Rechten enttäuscht. Seine Partei für die Freiheit (PVV) wird laut den jüngsten Hochrechnungen nur zweitstärkste Kraft hinter Ministerpräsident Mark Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD).

Das Ergebnis wird schon kurz nach der Verkündung als klares Zeichen gewertet - für Europa, gegen Rassismus und Populismus. Aber ist es so eindeutig? Und wird es Auswirkungen haben auf die anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland? Das Medienecho ist gespalten.

Die Niederländer hätten sich für Kontinuität entscheiden, sagt Friso Wielenga, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien an der Universität Münster, im "Morgenmagazin" des ZDF. Die Wähler hätten erkannt, dass Wilders "viel Krawall" mache, aber keine Lösungen anbiete. Wielenga: "Der niederländische Deich hat doch ein bisschen gehalten."

Die italienische Tageszeitung "La Repubblica" schreibt: "Europa stößt einen zarten, aber tiefen Seufzer der Erleichterung aus: Die populistische Welle von Geert Wilders hat die Niederlande nicht überwältigt." Dennoch sei die anti-europäische und ausländerfeindliche Welle immer noch da, "bereit, wieder anzuschwellen."

Auch die "New York Times" zeigt sich skeptisch. Die Wähler in den Niederlanden hätten zwar dem Rechtspopulisten Wilders einen Dämpfer verpasst, seine Ideen hätten es aber in den Mainstream geschafft, heißt es dort zum Wahlergebnis. "Wähler, die in Rekordzahlen ihre Stimme abgegeben haben, haben dennoch rechte und Mitte-Rechts-Parteien belohnt, die Teile von seiner [Wilders] kompromisslosen Botschaft für sich vereinnahmt haben. Darunter auch die Partei des Ministerpräsidenten, Mark Rutte."

Die Botschaft der Rechtspopulisten werde wahrscheinlich die Politik der neuen Regierung beeinflussen, schreibt die "New York Times" weiter. Die Ergebnisse verrieten aber ein bestehendes Misstrauen dagegen, der extremen Rechten die Zügel der Macht in die Hände zu geben.

Vorzeichen für Wahlen in Frankreich und Deutschland

Der "Washington Post" zufolge wird die Abstimmung in den Niederlanden als Indikator gesehen für die Wahlen in Frankreich und Deutschland. Das Ergebnis habe eine "Serie von Zerrüttungen" beendet, die mit dem Brexit-Votum begonnen und fortgesetzt wurde mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

"Falls sie sich bestätigen, sind die Ergebnisse der Parlamentswahlen eine große Erleichterung für die traditionellen Parteien in Europa, insbesondere in Frankreich", heißt es im französischen "Le Figaro". Die konservative Zeitung erwähnt auch die begeisterte Reaktion des deutschen Kanzleramtschefs Peter Altmaier, der die Niederlande auf Twitter als "Champion" bejubelt hatte: "Dieser Enthusiasmus sagt viel über die Nervosität, die in Europa vor dem niederländischen Wahlgang herrschte."

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15. März 2017

Dass weniger Niederländer als erwartet Wilders' Partei gewählt haben, ist für die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" ebenfalls ein gutes Zeichen im europäischen Superwahljahr. Wilders, das "Schreckgespenst", sei nicht der neue Trump geworden. "Und die Niederlande sind nicht das Raumschiff, das in die Galaxie des Populismus startet." Henk und Ingrid, das von ihm erfundene typische holländische Paar, "haben Wilders offenkundig die Gefolgschaft verwehrt."

Doch nicht nur die Opposition zum Rechtspopulismus habe zu dem Ergebnis geführt. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt: "Ruttes Kalkül ging auf." Der Ministerpräsident war kurz vor der Wahl mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über Ministerbesuche in den Niederlanden aneinandergeraten und hatte erst Härte, dann Verhandlungsgeschick gezeigt. "Er hat da klare Kante gezeigt, er hat da deutlich gemacht: Ich lasse mich nicht erpressen", resümiert Experte Wielenga im ZDF.

"Die Wähler haben anscheinend die Härte geschätzt, mit der ihr Ministerpräsident den Konflikt mit dem Präsidenten Erdogan geführt hat", schreibt "Les Échos" aus Frankreich. "Sie sind auch dem Willen ihres Regierungschefs gefolgt, die Spirale des Populismus in Europa aufzuhalten."