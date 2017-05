Macron gegen Le Pen Wahl in Frankreich startet schleppend

Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich hat eher schleppend begonnen: Bis zum Mittag gaben nach Angaben des Innenministeriums 28,23 Prozent der wahlberechtigten Franzosen ihre Stimme ab.

Das waren zwar bereits fast genauso viele wie in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen. In den vergangenen Jahrzehnten war die Wahlbeteiligung im zweiten Durchgang aber immer höher gewesen als im ersten.

Knapp 47 Millionen Franzosen sind aufgerufen, den Nachfolger von Präsident Francois Hollande zu wählen. Als Favorit gilt der proeuropäische Politiker Emmanuel Macron. Er lag in letzten Umfragen mit 62 bis 63 Prozent deutlich vor der Rechtspopulistin und EU-Gegnerin Marine Le Pen.

Eine schwache Wahlbeteiligung oder ein Großteil von ungültigen oder leeren Stimmzetteln, so warnen Demoskopen, könnten jedoch ein Überraschungsresultat produzieren. "Die Enthaltung würde Marine Le Pen den Sieg bescheren", warnt Serge Galam, Experte am Politischen Forschungszentrum CEVIPOF.

Die Abstimmung gilt als eine der wichtigsten Richtungswahlen seit Jahrzehnten: Le Pen will Frankreich aus der EU führen und den Euro als gängiges Zahlungsmittel abschaffen. Der 39-jährige Ex-Wirtschaftsminister Macron will dagegen die europäische Integration vertiefen und die deutsch-französische Partnerschaft stärken.

Macron stimmte am Vormittag gemeinsam mit seiner Frau Brigitte im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal ab. Er wollte sich im Laufe des Tages nach Paris begeben und im Fall eines Wahlsiegs am Louvre-Museum im Zentrum der französischen Hauptstadt feiern.

Le Pen gab ihre Stimme in Hénin-Beaumont ab. Der ebenfalls in Nordfrankreich gelegene Ort ist eine Hochburg ihrer Partei Front National. In der Stadt hatte sie im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten.

Wie Macron wollte auch Le Pen später nach Paris fahren. Den Wahlabend verbringt sie in einem Veranstaltungsort im Bois de Vincennes, einem der beiden Pariser Stadtwälder.

Das Wahlwochenende wurde von einem Hackerangriff auf das Wahlkampfteam Macrons überschattet. Seine Bewegung "En Marche" erklärte, die Daten seien bei einer "massiven und koordinierten" Aktion vor einigen Wochen gestohlen worden.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Terrorgefahr waren landesweit mehr als 50,000 Polizisten im Einsatz. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Erst Mitte April wurde bei einer Attacke auf dem Pariser Boulevard Champs-Élysées ein Polizist getötet.

Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet, in großen Städten bis 20 Uhr. Dann gibt es die ersten Hochrechnungen.