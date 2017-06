Grafik zur Frankreich-Wahl So mächtig wird En Marche

Die zweite Wahlrunde zur Nationalversammlung steht noch aus, aber der deutliche Sieg von Emmanuel Macron ist bereits sicher: Das Bündnis von Frankreichs Präsident holte 32,32 Prozent der Stimmen und kann mit der absoluten Mehrheit rechnen.

Diese liegt bei 289 Mandaten. Laut den Prognosen werden Macrons Bewegung La République en marche und die verbündete Zentrumspartei Modem zusammen 400 bis 455 Abgeordnete stellen.

Die genaue Sitzverteilung wird am kommenden Sonntag bestimmt. Um im ersten Durchgang gewählt zu werden, musste ein Kandidat mindestens 50 Prozent gewinnen. In den Wahlkreisen, in denen niemand die absolute Mehrheit erreichte, nehmen alle Kandidaten mit mindestens 12,5 Prozent an einer Stichwahl teil. In diesem zweiten Wahlgang reicht dann die einfache Stimmenmehrheit.