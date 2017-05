May-Herausforderer Corbyn "Wie lächerlich ist das denn?"

Der Wahlkampf in Großbritannien geht in die entscheidende Phase, am 8. Juni wählen die Briten ein neues Parlament. Premierministerin Theresa May setzt vermehrt auf persönliche Attacken gegen ihren Herausforderer Jeremy Corbyn. Mit seinen Positionen zum Brexit stünde der Labour-Chef bei Verhandlungen mit der EU "allein und nackt" da, sagte May am Dienstagabend.

Ihre Botschaft: Nur sie - und nicht Corbyn - sei in der Lage, Großbritannien aus der EU zu führen.

Am Mittwoch konterte Corbyn. Es sei "vollkommen unpassend", einen anderen Menschen als nackt zu beschreiben - "sogar mich". Er selbst würde sich so nicht ausdrücken, sagte der Labour-Chef.

Die meisten Umfragen sehen Mays Konservative deutlich vorne. Doch der Abstand hat sich verringert, statt 20 Prozentpunkten wie im Mai liegen die Tories derzeit nur noch sechs bis 14 Prozentpunkte vor Labour.

May hatte im April überraschend vorgezogene Neuwahlen angekündigt. Ihr Ziel ist es, ihre eigene Mehrheit zu vergrößern und Kritiker in der eigenen Partei kaltzustellen.

Corbyn erneuerte zudem seine Forderung nach einem TV-Duell. May lehnt das ab, sie will sich offenkundig nicht auf eine Stufe mit ihrem Herausforderer begeben.

Corbyn setzt auf Bildung und Gesundheit

Am Montag waren die beiden nacheinander im Fernsehen aufgetreten. "Wie lächerlich ist das denn?", fragte Corbyn nun. "Kommen Sie schon, Frau Premierministerin, lassen Sie uns reden." Er werde auch höflich sein, versprach Corbyn.

Dass die Wahl doch noch spannend werden könnte, war vor wenigen Wochen nicht vorauszusehen gewesen. Schließlich steckt die sozialdemokratische Labour Party seit langem in einer tiefen Krise. Corbyn ist innerparteilich umstritten und für große Teile der Briten unwählbar.

Dazu kommt, dass die Partei keine klare Haltung zum Brexit hat. Corbyn ist dafür, ein Großteil seiner Abgeordneten dagegen.

Der Labour-Chef setzt deshalb auf andere Themen, vor allem Bildung und Gesundheit: "Die Zukunft unseres Gesundheitswesens und unserer Schulen steht bei dieser Wahl auf dem Spiel", sagte er. Das Land könne sich keine weiteren fünf Jahre eine konservative Regierung leisten.