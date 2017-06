Verluste bei Parlamentswahl Corbyn fordert May zum Rücktritt auf

Die Stimmen der Parlamentswahl in Großbritannien sind noch nicht zu Ende ausgezählt - doch über die politische Zukunft von Premierministerin Theresa May wird bereits diskutiert. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte sie am Freitagmorgen zum Rücktritt auf. May habe Parlamentssitze, "Unterstützung und Vertrauen verloren", sagte der Labour-Chef. Die konservative Regierungschefin müsse abtreten und Platz machen für eine "wirklich repräsentative Regierung".

May erklärte hingegen, Großbritannien brauche "eine Phase der Stabilität". Sollten sich die Prognosen bestätigten, sei es Aufgabe der Tories, "sicherzustellen, dass wir diese Phase der Stabilität haben". Nachwahlbefragungen zufolge wurden die regierenden Tories zwar erneut stärkste Kraft, verloren aber die absolute Mehrheit. Die oppositionelle Labour-Partei gewann hingegen deutlich hinzu. Das amtliche Endergebnis wird erst am Freitagnachmittag veröffentlicht.

Parlamentswahl in Großbritannien Zwischenstand, 645 von 650 Wahlkreisen ausgezählt; Mehrheit: 326 Sitze NI = Nordirland; Quelle: BBC

Ex-Finanzminister George Osborne, der unter May 2016 seinen Posten verloren hatte, stellte als einer der ersten ihre Zukunft in Frage. "Wenn sie ein schlechteres Ergebnis als vor zwei Jahren hat und fast keine Regierung bilden kann, dann bezweifle ich, dass sie auf lange Sicht Parteichefin der Konservativen bleiben wird." Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bewertete Mays Ergebnis als Desaster. Nigel Farage von der rechtspopulistischen Ukip-Partei twitterte: "Die Konservativen brauchen einen Anführer, der an den Brexit glaubt."

Auch aus der eigenen Partei werden Rücktritts-Forderungen laut. Die konservative Abgeordnete Anna Soubry etwa fordert May auf, "über ihre Position nachzudenken". May habe einen schrecklichen Wahlkampf gemacht, "um es nett auszudrücken", und werde wohl die Verantwortung für das Wahlergebnis übernehmen, sagte Soubry. Ihr Parteifreund Jacob Rees-Mogg hingegen sagte, er denke nicht, dass die Konservativen nun nicht mehr hinter May stehen werden.

Die 60-Jährige hatte eigentlich darauf spekuliert, mit der Neuwahl die Mehrheit der Konservativen deutlich ausbauen und sich Rückendeckung für die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens zu bekommen. Am 20. Mai hatte sie in sozialen Netzwerken geschrieben: "Wenn ich nur sechs Sitze verliere, dann verliere ich diese Wahl und (Labour-Chef) Jeremy Corbyn wird mit Europa am Verhandlungstisch sitzen."

Elmar Brok, Brexit-Beauftragter der EVP im Europaparlament, sieht nach der Wahl erschwerte Brexit-Gespräche. "Dieses Ergebnis bedeutet, dass überhaupt keiner Kompromisse machen kann, Das wird für die Brexit-Verhandlungen sehr große Erschwernisse mitbringen", sagte er in der ZDF-Sendung "maybrit illner".