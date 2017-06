Wahl in Großbritannien Exit Poll sieht Tories vorn - keine absolute Mehrheit

Die konservative Partei von Premierministerin Theresa May ist bei der britischen Unterhauswahl einer ersten Prognose zufolge stärkste Partei geworden. Nach der Wählerbefragung kommen die regierenden Tories auf 314 der 650 Sitze. Allerdings würden die Tories demnach ihre absolute Mehrheit im Unterhaus verlieren, die für eine Alleinregierung notwendig ist. Dafür benötigen die Konservativen mindestens 326 Sitze. Labour kommt der aktuellen Prognose zufolge auf 266 Sitze und gewinnt damit deutlich hinzu.

Umfragen hatten Mays Tories durchgehend vorn gesehen, allerdings war ihr Vorsprung vor Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn in den vergangenen Wochen stark geschrumpft. Nach den Terroranschlägen in London und Manchester war May unter Druck geraten, weil in ihrer Amtszeit als Innenministerin 20.000 Polizei-Stellen gestrichen worden waren. Auch ihre Vorschläge zur Sozialpolitik waren bei den Briten nicht gut angekommen.

Sollte May ihre absolute Mehrheit verlieren, stünden als Koalitionspartner allenfalls die Liberaldemokraten zur Verfügung. Ein Sprecher sagte jedoch am Abend, er könne sich grundsätzlich nur schwer vorstellen, wie seine Partei in ein Bündnis eintreten könnte. Die Liberaldemokraten hatten als einzige Partei Wahlkampf mit dem Ziel gemacht, den Brexit doch noch aufzuhalten. Sie kommen der Prognose zufolge auf 14 Sitze und gewinnen damit sechs Sitze hinzu. Schottlands Nationalpartei SNP verliert laut der Erhebung deutlich.

Endergebnis erst am Freitagmorgen

Die vorgezogene Neuwahl hatte die Premierministerin im April überraschend angekündigt mit dem Ziel, sich mehr Rückendeckung für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zu holen. Zu diesem Zeitpunkt lagen ihre Konservativen in Umfragen zweistellig vor Labour.

Nun könnte May ihr Ziel deutlich verfehlt haben. Ex-Finanzminister George Osborne, inzwischen Chefredakteur des "Evening Standard" bezeichnet die Prognose als "komplett katastrophal" für May. Allerdings hatte auch 2015 die Nachwahlbefragung den Tories lediglich 316 Sitze prognostiziert. Am Ende kam die Partei noch auf 330 Abgeordnete. Einer BBC-Analyse zufolge sind die Rennen um 76 der Parlamentssitze noch nicht entschieden. Das finale Auszählungsergebnis wird erst für Freitagmorgen erwartet.

Eine Koalitionsregierung gab es in der britischen Nachkriegsgeschichte bislang erst einmal: 2015 schlossen sich die Tories unter Mays Amtsvorgänger David Cameron mit den Liberaldemokraten zusammen.

In Großbritannien üblicher ist eine Minderheitsregierung. Angesichts der bevorstehenden Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens wäre es allerdings riskant, wenn die Regierung sich wechselnde Mehrheiten suchen müsste.

Das britische Pfund verlor nach Bekanntgabe der Exit Poll 1,5 Prozent zum Euro und 1,3 Prozent zum Dollar.