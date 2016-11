Parlamentswahl in Kuwait Der Scheich trügt

Das Parlament ist Kuwaits ganzer Stolz. Das Herrscherhaus verweist in jedem Landesporträt darauf, dass bereits 1963, kurz nach der Unabhängigkeit, die erste vom Volk gewählte Nationalversammlung zusammentrat. Damit schuf Kuwait als erster Golfstaat demokratische Strukturen. Ein bisschen Demokratie wagen, war das Motto der Herrscherfamilie Al Sabah damals.

Auf dem Papier sind die gewählten Abgeordneten in Kuwait mächtiger als in den meisten Staaten des Nahen Ostens. Sie können Regierungsmitglieder per Misstrauensvotum ihres Amts entheben, können mit einer Zweidrittelmehrheit Gesetze auch gegen den Willen des Emirs durchdrücken und haben ein Mitspracherecht bei der Ernennung des Kronprinzen.

Doch das ist nur die Theorie. Tatsächlich steckt das Experiment der Mitbestimmung in Kuwait in der Dauerkrise. Am Samstag sind die rund 480.000 Wahlberechtigten aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Es sind die siebten Wahlen in zehn Jahren. Seit Emir Scheich Sabah 2006 den Thron in Kuwait bestieg, hat er die Nationalversammlung siebenmal aufgelöst. Mal sah er durch die Parlamentarier "die übergeordneten Interessen des Landes" bedroht, mal warf er den Abgeordneten Verstöße gegen die Verfassung vor, aktuell nannte er die "Herausforderungen für die nationale Sicherheit" als Vorwand.

Tatsächlich war der wahre Grund jedes Mal ganz profan: Die Abgeordneten wollten Minister in öffentlichen Anhörungen zur Rede stellen. Doch die wichtigen Kabinettsposten werden von Mitgliedern der Herrscherfamilie bekleidet. Der Emir betrachtet es als unzumutbaren Affront, wenn sich seine nahen Verwandten vor gewählten Volksvertretern rechtfertigen müssen. Um diese Anhörungen zu verhindern, hat Scheich Sabah deshalb siebenmal vorzeitig das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Der Emir nimmt den gewählten Abgeordneten also das Mandat, wenn diese von ihren in der Verfassung verbrieften Rechten Gebrauch machen wollen.

Abgeordnete wehren sich gegen unpopuläre Maßnahmen

Also müssen die Kuwaiter nun schon wieder an die Urnen. Die Wahl fällt in eine Zeit wachsender wirtschaftlicher Probleme. Der Golfstaat leidet massiv unter dem niedrigen Ölpreis. 2013 nahm das Land noch mehr als 108 Milliarden US-Dollar mit seinen Öl- und Gasexporten ein, für das laufende Jahr rechnet die Regierung nur noch mit 45 Milliarden Dollar.

Das Herrscherhaus hat deshalb einschneidende Reformen in die Wege geleitet: Der Emir hat die Einführung von Unternehmens- und Mehrwertsteuern angekündigt und staatliche Subventionen gekürzt. Die Bürger merken das vor allem am steigenden Benzinpreis. Seit September ist der um mehr als 80 Prozent gestiegen auf derzeit umgerechnet 52 Cent pro Liter.

Die Volksvertreter stemmen sich gegen diese unpopulären Maßnahmen. Sie plädieren dafür, die rund drei Millionen Gastarbeiter in Kuwait stärker zu belasten. Im Wahlkampf forderten mehrere prominente Politiker zum Beispiel, dass Ausländer nicht mehr in staatlichen Krankenhäusern behandelt werden dürften. Doch schon heute hat Kuwait im Wettstreit mit Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten Probleme, die besten Köpfe anzuziehen, weil dort die Löhne höher und die Lebensqualität besser ist.

Auch wenn die glitzernden Wolkenkratzer in der Hauptstadt einen anderen Eindruck vermitteln: Kuwait ist auch mehr als fünfzig Jahre nach seiner Unabhängigkeit im Kern eine Stammesgesellschaft. Die beiden großen Stämme al-Azmi und al-Mutairi stellen allein mit rund 45.000 bis 40.000 Wahlberechtigten gewaltige Stimmblöcke. Ihre Stammesältesten haben die Mitglieder angewiesen, nur für Kandidaten zu stimmen, die aus dem Stamm kommen oder von diesem unterstützt werden.

Frauen haben kaum eine Chance auf Mandate

Insgesamt bewerben sich 287 Kandidaten um 50 Mandate, darunter sind 14 Frauen. Seit 2005 genießen Frauen in Kuwait das aktive und passive Wahlrecht, sie stellen sogar die Mehrheit der Wahlberechtigten. Trotzdem haben es bei den sieben Wahlen seither nur dreimal Frauen ins Parlament geschafft. In der kürzlich aufgelösten Nationalversammlung saß nur eine Abgeordnete.

Die konservative kuwaitische Gesellschaft und die Allianz von Stammespolitikern und Islamisten werden verhindern, dass im kommenden Parlament Frauen in nennenswerter Zahl vertreten sind.

Dabei könnte die Wahl am Samstag besonders wichtig werden: Emir Scheich Sabah ist nämlich schon 87 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Zwar kann das Parlament nicht über seinen Nachfolger entscheiden, hier gilt Kronprinz Scheich Nawaf als gesetzt. Doch wenn dieser auf den Thron rückt, muss die Nationalversammlung über dessen Kronprinz mitentscheiden.

Eine Aufgabe, die in der vierjährigen Legislaturperiode durchaus auf die Abgeordneten zukommen könnte. Wenn Scheich Sabah zu Lebzeiten nicht noch einmal die Nationalversammlung auflöst.