Wahl in Russlands Hauptstadt Kleine Revolution in Moskau

Zwölf von zwölf Sitzen, meldete der Wahlstab des Oppositionellen Dimitrij Gudkow am Montagmorgen. Alle gewonnen. Und das ausgerechnet im Wahlkreis Nr. 2151. Der Erfolg ist vor allem ein symbolisch bedeutend: Wahlkreis 2151 ist der Wahlbezirk von Präsident Wladimir Putin. Dort besitzt der russische Staatschef eine Wohnung in einem Hochhaus am Leninskij Prospekt. Auch wenn er diese selten nutzt, dort ist er registriert.

Die Gegend um den Gagarin-Platz in Moskau war schon immer schwieriges Umfeld für Putins Partei "Einiges Russland", Kommunisten und liberale Oppositionsparteien holen hier traditionell viele Stimmen. Doch nun ist die Kreml-Partei "Einiges Russland" gar nicht mehr vertreten. Der Wahlkreis südlich des Moskauer Stadtzentrums ist grün.

#Moskau - nach der Wahl etwas bunter; grün=Opposition Gudkow, Jabloko, Parnas, gelb=unabhängig, schwarz=Kremlpartei Jedinaja Rossija pic.twitter.com/XITnlDW5DM — Christina Hebel (@hebelowski) 11. September 2017

Grün ist die Farbe, die sich das "Team Demokratie" von Gudkow gegeben hat. Noch bis September vergangenen Jahres war er unabhängiger Abgeordneter in der Duma. Zusammen mit dem weißrussischen Politikberater Vitalij Shkliarow, der für den US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders arbeitete, und dem Oppositionspolitiker Maxim Kaz entwickelte er ein Projekt, um Moskauer Bürgern die Kandidatur bei der Lokalwahl am Sonntag zu ermöglichen (Lesen Sie hier die Hintergründe).

999 Kandidaten traten für "Team Demokratie" an, 266 schafften den Einzug in eine der Bezirksversammlungen. Eine kleine Revolution. Was der Erfolg der Opposition bedeutet:

Das Misstrauen der städtischen Elite gegenüber dem Kreml und Putin ist gewachsen. Der Protest gegen das Abrissprogramm von fünfstöckigen Wohnhäusern hat gezeigt, wie sich die Moskauer als Bürger organisieren können. Das Kandidaten-Projekt hat gezeigt, wie aus Moskauern Kandidaten und Abgeordnete werden, die nun Kleinen nun Einfluss nehmen können - trotz Dominanz und Lenkung durch den Staat.

Gudkows Mannschaft ist nun zweite Kraft in Moskau nach "Einiges Russland" (1151 Mandate). Putins Partei schickte vor allem vom Staat abhängige Beamte wie Schuldirektoren und Krankenhauschefs ins Rennen und konnte auf einen riesigen Apparat zurückgreifen. In zehn Bezirken halten die Oppositionellen nun sogar die Mehrheit. Es sind Abgeordnete, die den Krieg in der Ukraine, die Annexion der Krim und die Herrschaft Wladimir Putins ablehnen: Gegner des Regimes. Die Staatsmacht wird versuchen einzelne Ergebnisse rechtlich anzufechten oder die neuen Vertreter anders zu behindern, ignorieren wird sie sie auf Dauer aber nicht können.

Die Wahlbeteiligung lag gerade einmal bei 14 Prozent. Die Moskauer Stadtmacht versuchte die Abstimmung zu ignorieren. Sie tat so, als gebe es die Wahl gar nicht: Das Stadtjubiläum wurde am Wahltag begangen, es gab kaum Wahlwerbung in den Staatsmedien und auf den Straßen. Diese Strategie ging nicht auf, denn dadurch blieben Staatsbedienteste den Urnen fern. Die Opposition, von staatsnahen und staatlichen Medien ignoriert, konnte dagegen mit ihrem Haustür-Wahlkampf mobilisieren.

Gudkow einte große Teile der Opposition: Teils traten die 999 Bewerber als Unabhängige, teils waren sie mit der liberalen "Jabloko" oder sozialliberalen "Parnas" verbunden. Das ist eine Chance für die zerstrittene Bewegung, auch wenn Alexander Nawalny, der bei der Präsidentschaftswahl gegen Putin antreten will, es am Montag nicht fertig brachte, Gudkow und seinem Team zu gratulieren. In den kommenden Wochen werden die Neugewählten nun in weiteren Seminaren lernen, wie Abgeordnete arbeiten, sich organisieren und mit anderen Oppositionellen, Jabloko-Mitgliedern oder Unabhängigen, kooperieren können.

