Stimmen zur Wahl in Österreich "Europa fällt ein Stein vom Herzen"

"Ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen", hat SPD-Chef Sigmar Gabriel den Wahlausgang kommentiert. Das Ergebnis sei "ein klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus". Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht die Wahl als Signal gegen Populismus: "Wäre das das Ergebnis, wäre das ein gutes Zeichen gegen Populismus in Europa.". Er freue sich, diese Nachricht in Griechenland, "an der Wiege der europäischen Demokratie", zu erhalten, sagte der SPD-Politiker, der gerade auf Dienstreise in Athen ist. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) wertet den Erfolg Van der Bellens als "eine schwere Niederlage für Nationalismus, Rückwärtsgewandtheit und antieuropäischen Populismus.

Bei der Union herrscht ebenfalls Freude über den Sieg des ehemaligen österreichischen Grünen-Chefs im Nachbarland. Auf ihn komme nun die Aufgabe zu, "die österreichische Gesellschaft nach diesem langen und harten Wahlkampf wieder zusammenzuführen", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber der Deutschen Presse-Agentur. Er freue sich sehr darüber, dass Van der Bellen die österreichische Bundespräsidentenwahl klar für sich entschieden habe. "Es ist wichtig, dass in den Ländern um uns herum Zuverlässigkeit und Stabilität einkehren und dass nicht mit Drohungen über einen möglichen Austritt aus der EU gespielt wird", sagte die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber twitterte: "Österreicher senden klares pro-europäisches Signal."

Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir begrüßt Van der Bellens Wahl zum Staatsoberhaupt. "Er war in einem harten Wahlkampf der Kandidat, der die Verteidigung der liberalen Werte repräsentierte, die sich gegenwärtig überall Angriffen von innen und außen erwehren müssen", sagte Özdemir in Berlin. Nun habe er die schwierige Aufgabe, die Kluft in der Bevölkerung zu schließen. Dafür wünsche er ihm viel Kraft.

Erleichterung auch bei den Liberalen: FDP-Chef Christian Lindner äußerte sich zufrieden über den voraussichtlichen Sieg von Alexander Van der Bellen. Mit seiner Wahl habe eine Mehrheit Vernunft und Verantwortung gezeigt, schrieb Lindner auf Twitter. "Das ist ein Signal über Österreich hinaus."

Stimmen aus dem Ausland

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bezeichnete die Wahl als einen sehr guten Tag für Österreich. Man müsse jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass sich keiner als Verlierer sieht, schrieb Kern auf Twitter. Die Sozialdemokraten waren sich uneins in der Frage, ob Van der Bellen der richtige Kandidat ist, eine offizielle Wahlempfehlung gab es nicht. Kern hatte sich im Vorfeld aber mehrmals deutlich für Van der Bellen ausgesprochen.

"Nach dem Trump-Sieg und dem Brexit-Votum haben die österreichischen Wähler gezeigt, dass Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit keine Fremdwörter bei Wahlen in der Europäischen Union sind", sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.

Frankreichs Premier Manuel Valls gratulierte ebenfalls via Twitter und fügte noch hinzu, der Wahlausgang zeige, dass Populismus kein unabwendbares Schicksal für Europa sei.

Nach Ansicht der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen hat sich die FPÖ bei der Präsidentschaftswahl in Österreich mutig geschlagen. "Die nächsten Parlamentswahlen werden solche ihres Sieges sein", twitterte Le Pen von der Front National am Wahlabend.

Das schreiben die Medien

"Die Niederlage ihres Kandidaten bedeutet sicher nicht, dass die FPÖ und ihre Themen in absehbarer Zeit [...] verschwinden werden. [...] Man sollte Van der Bellens Wahlsieg als Entscheidung gegen Hofer verstehen, aber nicht als Rückbesinnung einer ganzen Nation auf die Ideale des linksliberalen 'juste milieu'", kommentiert die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Die "Berliner Zeitung" sieht viel Arbeit auf die SPÖ und ÖVP zukommen: "Der sich als smarter Siegertyp inszenierende FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hat es bei der Mission, seinem rechtspopulistischen Weltbild ein freundliches Antlitz zu verleihen, sehr weit gebracht. Nicht erst in diesem Präsidentschaftswahlkampf hat Österreich seine politische Mitte verloren. Die einstigen Volksparteien SPÖ und ÖVP waren zuletzt nur noch Randerscheinungen bei der Disziplin, einen tragfähigen gesellschaftlichen Konsens zu formulieren. Alexander van der Bellen kommt nun die schwierige Aufgabe zu, der politischen Kultur seines Landes wieder zu mehr Akzeptanz zu verhelfen."

Ähnlich sieht es die "Schwäbische Zeitung": "Van der Bellen wird Visionen entwickeln und auf den politischen Gegner zugehen müssen. Allein mit einer Abgrenzung gegen reaktionäre Politik wird er Österreich nicht einen können. Denn auch wenn das Abstimmungsergebnis eindeutig war, zeigt es auch, dass Österreich ein gespaltenes Land bleibt. Knapp die Hälfte der Wähler hat für den eleganten Demagogen Hofer gestimmt."

Beim "Münchner Merkur" interpretiert man das Wahlergebnis so: "Was die Amerikaner bei ihrer letzten Präsidentschaftswahl im November nicht geschafft haben, scheinen die Österreicher nun bewiesen zu haben. Man kann zwar unzufrieden mit der gesamten Politik sein, doch wenn es hart-auf-hart geht, dann halten die Ösis zusammen und wählen offenbar lieber den positiven, den besonnenen Kandidaten, anstelle des Dramatisierers und Egomanen, der mehr verspricht, als er zu halten vermag."

"Van der Bellen wird die Polarisierung und Spaltung im Land überwinden müssen. Auch beide früheren Großparteien, SPÖ und ÖVP, tragen dafür eine Mitverantwortung. Aber der Sieg Van der Bellens ist ein Signal gegen den wachsenden Populismus. Die Österreicher haben sich für Mäßigung und eine starke Stimme innerhalb der EU entschieden", kommentiert Otmar Lahodynsky für das österreichische Nachrichtenmagazin "Profil".