Wahl in Österreich Warum dauert die Auszählung der Stimmen so lange?

Die Wahllokale sind längst geschlossenen, die Urnenwahl ist ausgezählt, das endgültige Ergebnis in Österreich steht aber noch Tage aus. Erst am Donnerstag wird das Innenministerium in Wien das Endergebnis verkünden.

Der Grund: Rund 750.000 der etwa fünf Millionen Wähler haben per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Das Öffnen der Kuverts am Wahltag ist verboten. Die Auszählung begann deshalb erst am Montag. Die letzten Stimmen werden erst am Donnerstag ausgewertet sein. Wenn nämlich eine Wahlkarte im verschlossenen Kuvert in einem Wahllokal außerhalb des eigenen Wahlkreises abgegeben wurde, müssen die Unterlagen erst an die zuständige Stelle zurückgeschickt werden.

Nationalratswahl 2017 Vorläufiges Endergebnis ohne Wahlkarten Stimmenverteilung Anteile in Prozent SPÖ 26,7 -0,1 ÖVP 31,4 +7,4 FPÖ 27,4 +6,9 Grüne 3,3 -9,1 Neos 5 ±0 Liste Pilz 4,1 +4,1 Sonstige 2,1 -9,2 Quelle: Bundesministerium für Inneres Österreich Ergebnisse im Detail

Die bisherigen Hochrechnungen der Meinungsforschungsinstitute beruhen auf der bereits vollständigen Auszählung der Urnenwahl und der Prognose der Briefwahlkarten. So gibt es zunächst noch eine Schwankungsbreite von 0,7 Prozentpunkten. Das Innenministerium gab bislang nur das Ergebnis der Urnenwahl bekannt - ohne die Briefwahlstimmen zu berücksichtigen. Daher kommt es bisher zu unterschiedlichen Resultaten.