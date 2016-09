Wahlerfolg für "Einiges Russland" Die Macht in Person

Am Anfang von Wladimir Putins Aufstieg stand der Begriff der "überwältigenden, erdrückenden Mehrheit", auf russisch podawljajuscheje bolschinstwo. Was immer der Präsident tat, die große Mehrheit fand es gut. Ob Putin nun das Fernsehen an die ganz kurze Leine legen ließ oder Gouverneurswahlen unter der eher fadenscheinigen Begründung "Terrorabwehr" abschaffte, den Leuten gefiel das.

Putin schuf seine Partei "Einiges Russland", und natürlich stimmte die überwältigende Mehrheit der Leute für sie. Nun steht die Partei vor dem vielleicht größten Sieg ihrer Geschichte. Weil sie fast alle der 203 Direktmandate erringt, stellt sie mehr als 76 Prozent der Abgeordneten in der neuen Duma, also drei Viertel aller Mandate.

Bisher hatte sich Russlands politische Ordnung scheinbar am Westen orientiert. Es gab theoretisch ein System von Checks and Balances der staatlichen Institutionen untereinander, und ein Parlament mit mehreren Parteien. Von echter Machtkontrolle konnte zwar nie die Rede sein, aber der Form war genüge getan. Die neue Duma wird diesen Pluralismus nicht einmal mehr vorgeben. Das Regime transformiert sich, Wladimir Putin fällt noch mehr Macht in den Schoß.

Generelles Misstrauen gegenüber der Opposition

Doch spiegelt diese Machtfülle nicht im geringsten die wahre Stimmung im Volk wider. Die am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen deuteten übereinstimmend auf einen Pyrrhussieg für "Einiges Russland" hin: Putins Partei konnte zwar das Parlament erobern, hat aber das Vertrauen der Mehrheit längst verloren. Landesweit lag die Wahlbeteiligung nur bei knapp 48 Prozent, in zahlreichen russischen Regionen gingen sogar nur um die 30 Prozent oder noch weniger an die Urne: 31,5 Prozent waren es zum Beispiel in Moskau und 32,5 in Sankt Petersburg.

Ist die geringe Wahlbeteiligung als ein Misstrauensvotum der Großstädte gegen Präsident Putin zu verstehen? So einfach ist es nicht. Putins Umfragewerte sind weiter hoch - während Staat, also die Regierung, die Gouverneure, das Parlament und vor allem seine Partei kritisch gesehen werden. Putins Beliebtheit speist sich seit der Annexion der Krim vor allen Dingen aus der - nach Meinung einer Mehrheit erfolgreichen - Außenpolitik.

Leider gelang es den beiden prowestlich orientierten liberalen Parteien wieder nicht, die grassierende Unzufriedenheit in einen Wahlerfolg umzumünzen. Sie haben ihre Stammwähler mobilisiert, aber - außerhalb von Moskau und Sankt Petersburg - wieder kaum die breite Bevölkerung erreicht. In Russland wächst die Unzufriedenheit mit "Einiges Russland", aber die Mehrheit der Russen traut auch der Opposition nicht über den Weg, der das Fernsehen beständig unterstellt, eine Truppe von Volksverrätern zu sein. Das seltsame Apathie vom Wahlsonntag zeigt, wie ratlos die Russen sind.

Weil zahlreiche Institutionen in den Augen der Menschen abgewirtschaftet haben, schreitet die Personalisierung der russischen Staatsmacht weiter fort. Putins System ist am Ende, aber der Präsident ist es noch lange nicht. Im Gegenteil, seine Figur - die einzige, der eine Mehrheit von Russen vertraut - wird noch wichtiger. Seine neue Zweidrittelmehrheit im Parlament könnte er für einige gefährliche Umbauten nutzen: Am Montag berichtete die angesehene Tageszeitung "Kommersant" über Pläne, die Russlands mächtige Überwachungsmaschine betreffen. Die bereits jetzt sehr einflussreichen Geheimdienste SWR (Ausland), FSB (Inland) und FSO (Bewachung von Staatsobjekten) könnten zu einem neuen Supergeheimdienst zusammengelegt werden. Das soll bis 2018 geschehen. Dann wählt Russland das nächste Mal einen Präsidenten.