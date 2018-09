Schweden nach der Wahl Diese Regierungsbildung wird kompliziert

Je länger der Wahlabend dauert, desto besser wird die Stimmung auf der Wahlparty von Schwedens Sozialdemokraten. Als gegen 20 Uhr die ersten Trends bekannt werden, haben die Politiker und ihre Anhänger fast nur Wasser und Saft zur Hand. Drei Stunden später ziehen Alkoholschwaden durch die Halle, es gibt Wein und Bier. Denn mit jedem neuen Zwischenstand verfestigt sich das Bild: die befürchtete Katastrophe ist ausgeblieben für die altehrwürdige Arbeiterpartei. Und für ihren Spitzenmann, Premierminister Stefan Löfven.

Die Sozialdemokraten sind, mal wieder, stärkste politische Kraft im Musterland der Sozialdemokratie. Mit Abstand. Zwar haben sie etwa jeden zehnten Wähler verloren, es ist das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber nach Auszählung von 95 Prozent der Wahlkreise reicht es dann doch noch für rund 28 Prozent. Das ist mehr als die 25 Prozent der letzten Umfragen. Und deutlich mehr, als ihre Konkurrenten eingefahren haben. Endgültige Klarheit gibt es laut der Zeitung "Dagens Nyheter" erst am Mittwoch. Dann werden noch Stimmen von Auslandsschweden ausgezählt - sie könnten das knappe Ergebnis noch einmal entscheidend verändern.

Klar ist aber schon jetzt: Die bürgerlichen Moderaten (19 Prozent) und die rechten Schwedendemokraten (SD, 18 Prozent) sind weit abgeschlagen. Im Juli sah das noch ganz anders aus. Da schien es zeitweise so, als könne die SD die Sozialdemokraten überholen. Und nun? Die Partei mit Neonazi-Wurzeln hat rund fünf Prozentpunkte dazugewonnen. Doch sie bleibt deutlich unter 20 Prozent und wird wieder drittstärkste Partei.

Schweden erlebt an diesem Abend einen Rechtsrutsch light. Den großen Rechtsrutsch haben die Sozialdemokraten selbst gemacht: Ende 2015, als sie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die Grenzen schlossen und die Migrationspolitik drastisch verschärften.

"Im Wahlkampfendspurt hat Löfven dann noch einmal mit der sozial- und europapolitischen Karte Stimmen gesammelt", sagt der Skandinavien-Forscher Sven Jochem, Professor an der Uni Konstanz. Unter anderem versprach der Premier den Eltern von Vier- bis 16-Jährigen fünf Tage mehr Urlaub. Und während die SD ein Referendum über den Verbleib in der EU forderte, appellierte der Landesvater immer wieder, Schweden müsse ein verlässlicher Partner in Europa bleiben. Das kam an bei den mehrheitlich EU-freundlichen Wählern.

Für Löfven könnte es eng werden

Trotzdem muss Löfven um sein Amt bangen. Wenn sich die Mitte-Rechts-Allianz aus vier bürgerlich-liberalen Parteien mit den Rechtsaußen zusammentun, können sie ihn stürzen. Der Mitte-Links-Block hat nach derzeitigem Stand 144 Sitze im Parlament. Mitte-Rechts kommt auf 143 Sitze. Vertreter der konservativen Moderaten forderten bereits am Wahlabend, Löfven müsse zurücktreten.

Die Parteien im Überblick Sozialdemokratische Arbeiterpartei (S)



Keine politische Bewegung hat Schweden so geprägt wie die Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Sie stand traditionell für den umfassenden schwedischen Wohlfahrtsstaat mit hohen Steuern und Sozialabgaben. Zurzeit regiert sie zusammen mit den Grünen in einer Minderheitsregierung und stellt den Premierminister: Stefan Löfven. Dieser verschärfte Ende 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise radikal die schwedische Einwanderungspolitik und führte unter anderem Grenzkontrollen ein. Den meisten Umfragen zufolge könnte die Arbeiterpartei mit gut 25 Prozent wieder stärkste Kraft werden. Sie wird aber gegenüber 2014 Stimmen verlieren. Ob es noch mal für die Macht reicht, ist ungewiss.

Ergebnis 2014: 31,0 Prozent, 112 Sitze Grüne (MP)



Ihr Gründungsziel, die Abschaltung aller schwedischen Kernkraftwerke, hat die "Miljöpartiet de gröna" (Umweltpartei die Grünen) noch immer nicht erreicht. Seit 2014 ist sie aber Juniorpartner in der Minderheitsregierung mit den Sozialdemokraten, und ihre Sprecherin Isabella Lövin ist Vizepremierministerin. Obwohl den Grünen der Rechtsschwenk von Regierungschefs Löfven in der Flüchtlingspolitik missfallen hat, haben sie diesen nicht verhindert. Viele Wähler nehmen ihnen das übel. Ob die Grünen überhaupt noch einmal ins Parlament einziehen dürfen, ist nicht ganz sicher. Im Sommer lagen sie in einigen Umfragen unter der Vierprozent-Hürde. Zuletzt ging es aber wieder etwas aufwärts für sie.

Ergebnis 2014: 6,9 Prozent, 25 Sitze Linkspartei (V)



Die "Vänsterpartiet" unter ihrem Chef Jonas Sjöstedt war schon in den vergangenen Jahren ein wichtiger Partner für Premier Löfven. Auch wenn sie nicht der Regierung angehörte, trug sie viele Gesetzespläne mit. Vom Kommunismus hat sie sich längst distanziert. Die EU-skeptische Partei kämpfte in den vergangenen Jahren gegen Privatisierungen und Sozialabbau und hat enttäuschte Anhänger von Sozialdemokraten und Grünen angezogen. Mit etwa zehn Prozent könnte sie bei dieser Wahl viertstärkste politische Kraft werden - und zum wichtigsten Verbündeten für Löfven werden. Vor allem dann, wenn die Grünen aus dem Parlament fliegen sollten.

Ergebnis 2014: 5,7 Prozent; 21 Sitze Moderate Sammlungspartei (M)



Die konservative Mitte-Rechts-Partei war in den vergangenen Jahren der große Gegenspieler der Sozialdemokraten. Zuletzt war sie von 2006 bis 2014 an der Macht. Damals setzte Premierminister Fredrik Reinfeldt umfassende Steuersenkungen und Privatisierungen von Staatsbetrieben durch. Der Wirtschaft gab das Impulse, zugleich aber wuchs die Ungleichheit in dieser Zeit stark an, am Ende wählten die Schweden Reinfeldt ab. Diesmal sind die EU-freundlichen Moderaten in den meisten Umfragen nur dritte Kraft mit etwa 17 bis 20 Prozent. Trotzdem könnte es ihrem Parteichef Ulf Kristersson gelingen, Premier Löfven zu stürzen. Vorausgesetzt, er verbündet sich mit den rechten Schwedendemokraten.

Ergebnis 2014: 23,3 Prozent, 84 Sitze Zentrumspartei (C)



Einst erkannte man die Vertreter der Centerpartiet an der Erde unter den Fingernägeln. Als Bauernpartei wurde sie gegründet; bis heute hat sie ihre Hochburgen in ländlichen Regionen. Traditionell steht die Zentrumspartei für eine freiheitliche Marktwirtschaft, sie setzt sich aber auch für Umweltschutz ein. Von 2006 bis 2014 gehörte sie der Mitte-Rechts-Allianz an, die Schweden regierte. Unter ihrer erst 35-jährigen Chefin Annie Lööf schert sie aber immer mal aus dem bürgerlichen Block aus - gerade in der Flüchtlingspolitik, wo sie für ein Bleiberecht minderjähriger Asylbewerber stimmte. Lööf, eine der beliebtesten Politikerinnen Schwedens, hat sich mit harten Attacken auf die Rechtspopulisten profiliert und jede Art der Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten ausgeschlossen. Sie könnte das größte Hindernis für die anderen Mitte-Rechts-Parteien werden, wenn diese versuchen sollten, zusammen mit der SD Premierminister Löfven zu stürzen.

Ergebnis 2014: 6,1 Prozent; 22 Sitze Liberale (L)



Eher wirtschafts- als linksliberal sind die Liberalerna. Sie treten für ein freiheitliches, markwirtschaftlich orientiertes Wirtschaftssystem ein, befürworten Steuersenkungen und sind gegen das Abschalten der schwedischen Atomkraftwerke. Ihre Hauptanhänger sind Unternehmer und Freiberufler; ihre Hochburgen hat die Partei in großen Städten wie Stockholm und im Umland. Unter ihrem Parteichef Jan Björklund waren die Liberalen von 2006 bis 2014 ein Juniorpartner in der Mitte-Rechts-Koalition. Seit dem letzten größeren Wahlerfolg von 2002, als sie 13,4 Prozent holten, ist ihr Stimmenanteil stetig zurückgegangen. In den neuen Reichstag sollten sie es gerade noch schaffen: laut Umfragen liegen sie zwischen fünf und sechs Prozent.

Ergebnis 2014: 5,4 Prozent; 19 Sitze Christdemokraten (KD)



Nomen est omen: Die Kristdemokraterna sind die religiöseste politische Bewegung im säkularen Schweden. Gegründet wurde die Partei in den Sechzigerjahren: nach dem Protest gegen die Streichung des christlichen Religionsunterrichts aus Lehrplänen von Schulen. Seit 1991 sind sie immer im Reichstag vertreten. Heute setzen sich die Christdemokraten unter ihrer 31-jährigen Parteichefin Ebba Busch Thor für ein strengeres Abtreibungsrecht, Familien und ältere Menschen ein. Sie sind enge Verbündete der Moderaten in der Mitte-Rechts-Allianz. Im Sommer lagen die Christdemokraten in manchen Umfragen unter der Vierprozenthürde. Weil sie aber oft Leihstimmen von Moderaten-Wählern bekommen, ähnlich wie die FDP von Unions-Anhängern, haben sie gute Chancen, wieder ins Parlament einzuziehen.

Ergebnis 2014: 4,5 Prozent; 16 Sitze Schwedendemokraten (SD)



Ihre Wurzeln hat die rechtspopulistische Partei in der Neonazi- und rechtsextremen Szene. Spätestens seit der heute 39-jährige Jimmie Åkesson 2005 die Führung übernahm, versucht sie, sich von Rechtsaußen zu distanzieren und bürgerlich zu geben. Zugleich macht sie weiterhin Stimmung gegen Migranten. Bei manchen Wählern kommt das an. 2010 schaffte die SD erstmals den Einzug ins Parlament, 2014 wurde sie schon drittstärkste Kraft. Am Sonntag könnte sie erneut der große Wahlgewinner werden. In den meisten Umfragen des Sommers lagen sie auf Platz zwei hinter den Sozialdemokraten; einige sahen sie sogar ganz vorne. Was nach dem Wahltag geschieht, ist offen. Alle anderen im Parlament vertretenen Parteien haben angekündigt, nicht mit ihr in eine Koalition zu gehen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie sich nicht von ihr an die Macht hieven lassen. Und da vermutlich weder der Mitte-Links-Block noch die Mitte-Rechts-Allianz auf eine Mehrheit kommen, könnte die SD die Entscheidung bringen.

Ergebnis 2014: 12,9 Prozent; 49 Sitze

Im neuen Parlament wird sich Löfven einer Abstimmung über seine Zukunft stellen müssen. Stimmt die absolute Mehrheit der Abgeordneten gegen ihn, wählt der Reichstag einen neuen Ministerpräsidenten. Dabei ist eine absolute Mehrheit nicht erforderlich, die relative Mehrheit genügt. Sprich: Dann kommt es auf jede Stimme an. Vor allem auf die ganz rechts im Plenum.

"Die Schwedendemokraten sind das Zünglein an der Waage", sagt Skandinavien-Forscher Sven Jochem. Nicht auszuschließen, dass sich der Moderaten-Chef Ulf Kristersson oder ein anderer Oppositionskandidat von der SD ins Amt hieven lässt. Wenn die Mitte-Rechts-Allianz an die Macht will, geht kein Weg an der SD vorbei."

Ein Vorbild dafür gibt es gleich nebenan: In Dänemark toleriert die rechtspopulistische Volkspartei die Mitte-Rechts-Regierung, ohne ihr anzugehören. Dadurch hat sie großen informellen Einfluss auf die Regierungspolitik - und kann trotzdem Opposition spielen, wenn es ihr politisch opportun erscheint.

Gegen das dänische Modell in Schweden spricht allerdings dreierlei:

Erstens haben die Mitte-Rechts-Parteien im Wahlkampf beteuert, keine Verhandlungen mit der SD zu führen.

Zweitens haben die Moderaten als größte Oppositionspartei ähnlich stark verloren wie Löfven.

Drittens hat sich die liberale Zentrumspartei, ein langjähriger Bündnispartner der Moderaten, als entschiedene Gegnerin der SD positioniert - und damit viele Stimmen dazugewonnen.

Um eine Mehrheit zu bekommen, müsste Löfven nun versuchen, sowohl die Zentrumspartei als auch die Liberale Partei von Mitte-Rechts auf seine Seite zu ziehen: für ein Fünf-Parteien-Bündnis. Eine solche Koalition hat Stockholms Reichstag aber noch nie gesehen. Zentrums-Chefin Annie Lööf forderte am Abend Löfvens Rücktritt.

Viel wahrscheinlicher ist wieder eine Minderheitsregierung. Sie wäre nicht außergewöhnlich: Seit 1970 gab es in Stockholm mehr Minderheits- als Mehrheitskabinette. Wer diese neue Regierung leiten wird, ist unklar. "In Schweden", sagt Jochem, "wird nicht immer der Kandidat der stärksten Partei Premierminister, sondern der geschickteste Politiker".

Die Wahl in Schweden ist vorbei, der Machtpoker in Stockholm beginnt. Und die Sozialdemokraten, so wirkt es an diesem Abend, trinken sich schon mal warm.