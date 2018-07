Simbabwe Eine Wahl - und zwei wollen gewonnen haben

Wer hat die Präsidentenwahl in Simbabwe gewonnen? Das offizielle Ergebnis der Abstimmung wird nicht vor Ende der Woche erwartet. Aber so lange wollten die beiden Kandidaten nicht warten: Sowohl Oppositionsführer Nelson Chamisa als auch Amtsinhaber Emmerson Mnangagwa erklärten sich schon zum Sieger.

Der 40-jährige Chamisa behauptete auf Twitter, nach Ergebnissen aus den meisten Wahllokalen stehe fest, dass er "überzeugend gewonnen" habe. Seine Partei habe "außerordentlich gut" abgeschnitten. Demnach lägen seiner Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) Ergebnisse aus "der Mehrheit der mehr als 10.000 Wahllokalen" vor. "Wir sind bereit, die nächste Regierung zu stellen", erklärte Chamisa.

Aber auch Mnangagwa, Vorsitzender der Regierungspartei Zanu-PF, gab sich siegessicher: Der 75-Jährige schrieb, die bisher verfügbaren Informationen seien "extrem positiv".

AFP Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa

Umfragen vor der Wahl hatten ein Kopf-an-Kopf Rennen der beiden Politiker vorausgesagt. Sollte keiner der Kandidaten eine Mehrheit erzielen, würde am 8. September eine Stichwahl stattfinden. Die rund 5,7 Millionen Wahlberechtigten konnten sich zwischen 23 Kandidaten entscheiden.

Der Leiter der EU-Wahlbeobachtermission, Elmar Brok (CDU), erklärte im Interview des Bayerischen Rundfunks, die Abstimmung sei "weitestgehend ohne Störung abgelaufen". Ob einzelne beobachtete Probleme lediglich schlechte Organisation oder Methode waren, müsse noch geklärt werden, sagte der CDU-Europaabgeordnete. Die Opposition sei im Vorfeld benachteiligt gewesen, da die wichtigen staatlichen Medien "klar auf der Seite der Regierungspartei" gewesen seien.

In dem afrikanischen Land hatten am Montag zum ersten Mal seit fast vier Jahrzehnten freie Wahlen stattgefunden. Nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Robert Mugabe im vergangenen November gingen die Bürger am Montag weitgehend friedlich zu den Abstimmungsurnen.