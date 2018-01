Wahl in Tschechien Populist Zeman liegt nach erstem Wahlgang vorne

Er kam nach Auszählung fast alles Wahlzettel auf 38,6 Prozent der Stimmen: Der amtierende tschechische Staatschef Milos Zeman, der sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen stellt und als Freund Russlands gilt, hat die erste Wahlrunde um das Präsidentenamt klar für sich entschieden. In zwei Wochen zieht er gegen den parteilosen Chemieprofessor Jiri Drahos in die Stichwahl.

Drahos erreichte 26,6 Prozent, gefolgt von dem früheren Botschafter in Frankreich, Pavel Fischer (10,2 Prozent). Der konservative Ex-Ministerpräsident Mirek Topolanek lag abgeschlagen bei 4,3 Prozent.

Zeman pöbelt gern, hasst politische Korrektheit und positioniert sich konsequent als einsamer Kämpfer gegen das angeblich durch und durch korrupte tschechische und europäische Establishment (lesen Sie ein ausführliches Porträt hier). Als er am Samstag seine Stimme abgeben wollte, stürmte eine Femen-Aktivistin auf ihn zu und rief: "Zeman - Putins Schlampe". Ein Leibwächter überwältigte die junge Frau. Zeman war im November im Schwarzmeerort Sotschi mit Kremlchef Wladimir Putin zusammengekommen und setzt sich für ein Ende der EU-Sanktionen gegen Russland ein.

Am Nachmittag, als die Wahllokale schon geschlossen hatten, trat der Staatschef vor die Presse. Er dankte seiner Frau, dem populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis und dem Schlagersänger Karel Gott für ihre Unterstützung im Wahlkampf. "Mit der zweiten Runde fängt alles bei Null an", sagte Zeman. Zentrales Wahlkampfthema war auch seine Ablehnung von Einwanderern aus muslimischen Ländern. In der Vergangenheit sprach er von einer "organisierten Invasion" und sagte, es sei "unmöglich, Muslime zu integrieren".

Sein Herausforderer Drahos vertritt deutlich liberalere, proeuropäische Positionen. Er sagte im Fernsehen, er wolle vor der zweiten Runde alle Wähler ansprechen, auch die seiner Gegenkandidaten, und die politische Kultur verbessern: "Ich denke erst und rede dann." Drahos hat vor, den Nato- und EU-Mitgliedsstaat wieder stärker nach Westen zu orientieren.

Der Präsident hat in Tschechien zwar nur eine repräsentative Rolle und wenig Befugnisse, allerdings traditionell eine große nationale Symbolwirkung. Deshalb kann er die öffentliche Stimmung im Land weitaus mehr beeinflussen als beispielsweise der deutsche Bundespräsident. Ebenso wie seine Vorgänger Václav Havel und Václav Klaus hat das auch Milos Zeman praktiziert, dabei aber in noch größerem Maße polarisiert.

Es zeichnete sich im ersten Wahlgang mit rund 60 Prozent eine ähnlich hohe Beteiligung der knapp 8,4 Millionen Berechtigten ab wie bei der ersten Volkswahl des Staatsoberhaupts vor fünf Jahren.