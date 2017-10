Erste Wahlergebnisse Tschechien steht vor Rechtsruck

Der umstrittene Populist Andrej Babis liegt bei der Parlamentswahl in Tschechien klar vorn. Der Multimilliardär kam mit seiner Protestbewegung ANO ("Ja") nach Auszählung von drei Vierteln der Wahllokale auf eine Zustimmung von rund 31 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde CSU in Prag am Samstag mit. Vor vier Jahren war die Partei mit 18,7 Prozent zweitstärkste Kraft geworden.

Zweitstärkste Kraft in Tschechien dürfte nach den bisherigen Zahlen die rechtsradikale SPD des tschechisch-japanischen Unternehmers Tomio Okamura werden (rund 11 Prozent). Die Sozialdemokraten (CSSD), die bisher den Regierungschef gestellt hatten, erlebten laut Zwischenergebnis ein Debakel. Sie stürzen auf etwas mehr als 7 Prozent ab (2013: 20,5 Prozent). Der CSSD-Ministerpräsident Bohuslav Sobotka war nicht mehr angetreten. Die Auszählung läuft voraussichtlich noch bis in die Abendstunden.

Im Wahlkampf trat Babis als Euroskeptiker und Flüchtlingsgegner auf. Bei seiner Stimmabgabe erklärt der 63-Jährige, er wolle das "korrupte Klientelsystem" der etablierten Parteien bekämpfen. Weil er den Staat wie eine Firma lenken will, wird der Politiker und Geschäftsmann in den Medien häufig auch als der "tschechische Donald Trump" bezeichnet (ein ausführliches Porträt lesen Sie hier).

Verdachts auf Subventionsbetrug

Kritiker warnen vor einer Vertiefung des Grabens zwischen dem Westen und dem Osten der EU und befürchten Tendenzen wie in Ungarn oder Polen. Der ANO-Gründer selbst streitet das ab und nannte den österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz in einer Fernsehdebatte einen "weiteren Verbündeten" im Kampf gegen die EU-Flüchtlingspolitik.

Einige Parteien erklärten sich vorab grundsätzlich zu einer Koalition mit der ANO bereit - allerdings nur, wenn Babis nicht Ministerpräsident wird. Das will Babis nicht akzeptieren. Auch ANO-Parteichef Jaroslav Faltynek erklärte nach den ersten Auszählungen, dass Babis Ministerpräsident werden solle - das Vertrauen der Wähler habe er schließlich.

Wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug verlor der Großunternehmer im Mai sein Amt als Finanzminister und im September seine parlamentarische Immunität. Der Gründer des Lebensmittel-, Chemie- und Medienkonzerns Agrofert bestreitet die Vorwürfe.

Die Wahllokale hatten bereits am Freitag geöffnet. Am Samstag hatten die rund 8,4 Millionen Wahlberechtigten noch bis 14 Uhr die Möglichkeit, ihre Stimme abgeben. Am ersten Wahltag war die Beteiligung etwa gleich hoch wie vor vier Jahren, als sie am Ende bei 59,5 Prozent lag.