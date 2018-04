Vierte Amtszeit Viktor Orbán gewinnt Wahl in Ungarn

Bei der mit Spannung erwarteten Parlamentswahl in Ungarn sieht es nach einem Wahlsieg für die Partei von Ministerpräsident Viktor Orbán aus. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen nach Auszählung von 74,6 Prozent der Stimmen mehr als 49 Prozent, teilte das Wahlbüro in Budapest mit.

Nach Schätzungen von Wahlforschern wird Fidesz auf bis zu 134 Mandate im 199 Sitze umfassenden Parlament kommen. Orban hätte damit wieder eine sichere absolute Mehrheit. Mit dem Wahlsieg kann Orbán seine vierte Amtszeit und die dritte in Folge antreten. Vor vier Jahren hatte Fidesz mit 43 Prozent der Stimmen erhalten.

Auf die rechtsnationale Partei Jobbik entfielen demnach 19,9 Prozent und auf die Sozialisten zwölf Prozent. Mit dem vorläufigen Endergebnis wird gegen Mitternacht gerechnet.

Die Parlamentswahl gilt als richtungsweisend: Schließlich wird das Votum darüber entscheiden, ob Orbán seinen antidemokratischen Kurs fortsetzen kann. Seit 2010 steuert der rechtskonservative Politiker einen Konfrontationskurs zur EU. Streitpunkte sind unter anderen die Asylpolitik, die Einschränkung von Medienfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz und Bürgerrechten sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern.

Einige Stimmen werden erst kommende Woche ausgezählt

Mehr als acht Millionen Ungarn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Bekanntgabe der ersten Teilergebnisse verzögerte sich um mehrere Stunden, weil zwei Budapester Wahllokale mit der großen Zahl der ihnen zugeteilten "Auswärts-Wähler" nicht fertig wurden. Die Wahlbeteiligung war mit 70 Prozent außergewöhnlich hoch.

Die endgültige Sitzverteilung im neuen Parlament hängt allerdings noch vom Ausgang der Wahlen in den Direktwahlkreisen ab. Die Stimmen von rund 270.000 Wählern, die nicht an ihrem ständigen Wohnort gewählt haben, werden erst in der nächsten Woche ausgezählt.