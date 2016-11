Trump und die US-Wahl Die unglaubliche Wucht des Populismus

Es heißt jetzt, es werde schon alles gut gehen bei dieser Wahl. Hillary Clintons Maschine funktioniere, in den wichtigen Staaten treibe ihre Mannschaft die richtigen Leute an die Urne. Und dann am Ende, wenn die Statistiker ihren Strich unter die Ergebnisse machen, werde Amerika mit ziemlicher Sicherheit eine vernünftige Lösung für das Präsidentenamt gefunden haben: nämlich Clinton. (Verfolgen Sie alle Ereignisse am Wahltag und in der Nacht hier im Newsblog.)

Mag sein, dass es so ausgeht. Es mag sogar sein, dass Hillary Clinton letztlich sehr souverän aus dieser Wahl hervorgeht, aber das alles sollte nicht vergessen machen, was da vor sich gegangen ist in den vergangenen eineinhalb Jahren und was das für Amerika und für uns eigentlich heißt.

Donald Trump ist nie ein normaler Präsidentschaftskandidat gewesen. Im Verlaufe dieses irrsinnigen Wahlkampfs hat man nur irgendwann aufgehört, jene Momente zu zählen, in denen der Milliardär seine Gegner erniedrigt, Behinderte beleidigt, Diktatoren lobt oder einfach derart dreist lügt, dass viele Amerikaner irgendwann selbst ihre Zweifel an der Wahrheit bekommen. Trump ist ein Mann mit dem Gebaren eines Schulhofschlägers und einer solch frappierenden politischen Halbbildung, dass er unter normalen Umständen niemals auch nur in die Nähe des Weißen Hauses hätte kommen dürfen.

Und dennoch sitzen wir hier und zittern vor dem Wahlausgang.

Trumps Rückhalt ist besonders groß, wo man noch unter sich ist

Es gibt viele Erklärungsversuche für den Aufstieg Trumps. Alle sind irgendwie richtig, aber auch irgendwie unvollständig. Natürlich sind mit seiner Bewegung die Globalisierungsverlierer sichtbar geworden. Jene Schicht weißer Amerikaner, die sich aufgrund der ökonomischen und demografischen Umwälzungen der vergangenen Jahre entmachtet fühlt und alte Sicherheiten zurück haben will. Aber richtig ist auch, dass unter den Vorwählern, die Trump die Kandidatur verschafften, das Haushaltseinkommen deutlich über jenem der Clinton-Anhänger lag. Die These, es handele sich um eine Armee der Abgehängten, hat also ihre Schwächen.

Sicher wird Trumps Zuspruch auch vom Misstrauen gegenüber der etablierten Politik gespeist. Vergessen sollte man aber auch nicht, dass der aktuelle Präsident in dieser antielitären Welle so beliebt ist wie selten in seiner Amtszeit. Ohne Frage kanalisiert Trump die Wut auf die republikanische Partei. Gleichwohl sind selbst führende Politiker der "GOP" glühende Anhänger des Baulöwen. Und klar: Die Sorge vor dem Verlust der eigenen Identität und das Gefühl der Überfremdung treibt viele ins Lager des Demagogen. Nur Vorsicht: Trumps Rückhalt ist dort besonders groß, wo man noch so sehr unter sich ist, wie nirgends sonst in den USA. Zum Beispiel in Ohio.

Wer gewinnt wo? Prognose für einzelne Staaten

Zwei Dinge lassen sich von dem Wahlkampf ableiten. Es mag wie ein schlichter und nahe liegender Gedanke klingen: Aber Trump zeigt - erstens -, welch gewaltige Wucht der Populismus entfalten und wie gesellschaftsfähig er auch in Nationen werden kann, die auf eine lange Geschichte stabiler demokratischer Verhältnisse zurückblicken kann. Die Ambivalenz in der Frage seines Rückhalts verdeutlicht, dass der populistische Erfolg eben nicht allein von wirtschaftlichen Verhältnissen abhängt oder vom Grad des Hasses auf Regierungsträger. Das macht ihn schwierig einzuordnen und zu bekämpfen.

Es braucht nur eine schillernde, skrupellose Person

Diffuse Ängste können diesen populistischen Erfolg beschleunigen. Und Trump verstand es geschickt, unter Zuhilfenahme moderner Medien, diese Ängste zu stimulieren. Aber seine Beliebtheit fußt im Kern auch auf der seltenen Bereitschaft, sämtliche Regeln des Anstands zu brechen, über die in einer Demokratie gemeinhin ein Konsens besteht. Auf diese Weise hat er eine Anfälligkeit westlicher Gesellschaften entlarvt, sich demagogischen Figuren zuzuwenden, die das Gemeinwesen zu zerstören bereit sind. Das ist das Erschreckende an seiner Kandidatur. Alles, was es braucht, ist eine schillernde Person mit einer simplen Botschaft und einem besonderen Maß an Skrupellosigkeit - und ein wesentlicher Teil des Landes schaltet das Hirn aus. Für die Entwicklungen in Europa, wo in Ungarn, Frankreich und selbst Deutschland längst ähnliche Strömungen ihren Aufstieg planen, verheißt das wenig Gutes.

Zweitens: Das Beispiel Trump zeigt, welche Zerstörungskraft Populismus haben und wie er den Kurs eines Landes prägen kann, selbst wenn am Ende eine Wahl verloren gehen sollte. Denn ganz gleich, wer gewinnt: Dem Freihandel zum Beispiel hat der Republikaner ein so toxisches Image gegeben, dass sich in den USA auf lange Zeit niemand mehr trauen dürfte, neue Verträge anzugehen. Die Bereitschaft, Hilfe suchende Menschen aufzunehmen, hat der Kandidat so sehr mit der terroristischen Bedrohung verknüpft, dass jedes Ausweiten von Flüchtlingsprogrammen von vielen Amerikanern als Verrat am Vaterland empfunden würde. Und Berufspolitiker und Medien hat Trump in einem Maße zum Sinnbild eines angeblich korrupten Systems gemacht, dass sie gar nicht anders können, als sich zu verteidigen - und damit das Misstrauen gegen sich nur noch stärken.

Den Diskurs in den USA in zentralen Fragen verschoben zu haben, ist Trumps eigentlicher Erfolg. Wir werden ihn zu spüren bekommen. Seine Fans in Europa, davon ist auszugehen, werden ihm nacheifern.