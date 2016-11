Impressionen der SPIEGEL-Korrespondenten "Eine Welt bricht vor unseren Augen zusammen"

In Großbritannien fühlen sich viele an die Brexit-Nacht erinnert. So wie am 23. Juni bei der Abstimmung über den EU-Austritt Großbritanniens ist auch bei der US-Präsidentenwahl am 8. November ein Ergebnis eingetreten, mit dem kaum jemand gerechnet hatte.



Traditionell ist das Vereinigte Königreich das Land in Europa, das die engsten Beziehungen zu den USA pflegt. Das soll auch künftig so sein, stellte Premierministerin Theresa May klar. "Wir sind starke und enge Partner in Handel, Sicherheit und Verteidigung und werden es bleiben", sagte die konservative Politikerin.



Aus dem Sieg des populistischen Milliardärs müssten nun die richtigen Schlüsse gezogen werden, forderte hingegen Oppositionsführer Jeremy Corbyn. "Trumps Wahl ist die unmissverständliche Ablehnung eines politischen Establishments und eines wirtschaftlichen Systems, das für die meisten Menschen ganz einfach nicht mehr funktioniert", sagte der Labour-Chef. "Nach diesem weltweiten Weckruf könnte es gar nicht klarer sein, dass es eine wirkliche Alternative zu einem gescheiterten Wirtschafts- und Politiksystem braucht."



(Christoph Sydow)