Wahlkampffinale mit Clinton Obamas langer, trauriger, trotziger Abschied

Alles ist wie damals. Die im Flutlicht wogende Menge. Der kühle Nachthimmel, von Helikoptern patrouilliert. Die gigantischen TV-Tribünen. Davor das Rednerpult, durch Panzerglas abgeschirmt von den Menschen, die nur als Fernsehkulisse dienen.

4. November 2008, Grant Park, Chicago: Barack Obama hält seine erste Rede als erster schwarzer Präsident der USA. 7. November 2016, Independence Hall, Philadelphia: Obama hält seine letzte Rede als erster schwarzer Präsident der USA.

Obamas langer Abschied: Der Kreis schließt sich - bis hin zu den klammen Füßen im Gras.

Nach acht Jahren übergibt Obama den Stab an Hillary Clinton. Furios hat er zuletzt Wahlkampf gemacht für sie, nicht nur, weil sie ihn verzweifelt brauchte. Sondern auch, weil es dabei um nichts Geringeres als seinen Nachlass geht und nur Clinton diesen Nachlass retten kann vor der Zerstörung durch Donald Trump.

Und natürlich auch, weil dies seine letzte Ehrenrunde ist.

Durch drei Bundesstaaten jettet er allein am Montag: Michigan, New Hampshire, Pennsylvania. Drei Swing States, die er 2008 und 2012 gewann. Sollte Clinton sie dieses Mal ebenfalls gewinnen, könnten sie ihm endlich Nachtruhe bringen. Denn dann wäre seiner Parteigenossin der Sieg wohl kaum noch zu nehmen. Sentimentalität schwingt in seiner Stimme. "Vor acht Jahren bat ich euch, mir auf eine unwahrscheinliche Reise zu folgen", ruft er. "Schaut euch an, welchen Weg wir zurückgelegt haben!"

Doch natürlich ist nichts wie damals. Dieser Abend ist nur eine fahle Kopie jenes historischen Moments, die Kandidatin nur eine Kopie ihres Vorgängers, die Reden nur Kopien besserer Reden. Obwohl Obama mit dem Slogan von 2008 beginnt.

"Are you fired up? Are you ready to go?" In Chicago jubelten da fast 250.000, in Philadelphia sind es gerade mal 30.000. Immerhin, für Clinton mehr als je zuvor. Doch die Show, die sie abziehen, wirkt längst zu routiniert - fast zynisch.

Zum Abschluss treten beide Königsfamilien der Partei noch mal an - die Obamas (Barack und Michelle) und die Clintons (Bill, Hillary, Chelsea). Als Vorgruppe agieren Jon Bon Jovi und Bruce Springsteen, zwei der vielen Megastars, mit denen sich Clinton in der Endphase geschmückt hat und die, so hat die "New York Times" errechnet, insgesamt "mehr als 80 Grammys gewonnen haben".

Wer gewinnt wo? Prognose für einzelne Staaten

Der Präsident, am Ende seiner Reise. Die Erbin, ebenfalls am Ende einer langen Reise - und am Anfang einer neuen, mit ungewissem Ausgang.

Nichts ist so wie damals. In den zwei Amtszeiten zwischen Obamas Wahl und seinem Abschied hat sich die Welt verändert. Amerika hat sich verändert. Der brutale, schockierende Wahlkampf von 2016 wäre vor acht Jahren - als man sich aufregte, dass Sarah Palin keine Zeitung las - nie denkbar gewesen. Und doch war jener Wahlkampf, war jene Sarah Palin das erste Omen, die Wurzel des politischen Niedergangs der USA. Wer hat daran Mitschuld, wenn nicht der Amtsinhaber?

Obama erkennt das offen an. Ein Journalist habe ihn gefragt, ob er weiter an der Hoffnung von 2008 festhalte, ob er weiter an den Wandel glaube. Ob seine Vision nicht verfehlt gewesen sei - oder zumindest sehr naiv. Er sagt: "Eine berechtigte Frage."

Hoffnung, das ewige Motto, das schon Bill Clinton 1992 bemühte, als "The Man from Hope", nach dem Namen seines Heimatorts in Arkansas. Hoffnung, die ewige Fallgrube, denn nicht alles endet gut - doch dann gibt's immer noch Hoffnung.

Vieles hat Obama erreicht, vieles verfehlt. "Ich hatte nicht mit dem Widerstand gerechnet." Überrascht habe ihn auch, wie sehr die sozialen Medien Spaltungen forcierten. "Keiner von uns wusste, wie tief die Wirtschaftskrise schneiden würde."

Im Video: Countdown zur US-Wahl

Video REUTERS

Das Script ist dennoch geschrieben, damals wie heute: In Amerika - zumindest in dem der politischen Ghostwriter - enden alle Albträume im Licht, alle Abstürze in Wiedergutmachung. "Ja, ich glaube weiter an die Hoffnung", sagt Obama. "Ich bin so optimistisch wie immer, was unsere Zukunft angeht."

Wenn auch nicht unbedingt seine Zukunft. Er wird sicher weiter aktiv bleiben, doch das Schicksal seiner Hinterlassenschaft liegt nun in den Händen seiner Ex-Erzfeindin.

"Ich bitte euch, so hart zu arbeiten, wie ihr könnt an diesem letzten Tag", ruft Obama mit immer heiserer Stimme, "um meine Mitbürgerin, diese Kämpferin, diese Staatsfrau, diese Mutter, diese Großmutter, diese Patriotin zu wählen - unsere nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika, Hillary Clinton!"

Ein letztes - bildliches - Bad in der Menge. Ein letztes Winken. Die letzten Umarmungen. Um 22.55 Uhr landet der Präsidentenhubschrauber "Marine One" wieder vor dem Weißen Haus, die Obamas gehen Hand in Hand über die Wiese.

Der letzte Wahlkampf ist zu Ende.