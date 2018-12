Jahresbilanz des russischen Präsidenten Putin warnt vor wachsender Gefahr eines Atomkriegs

Wladimir Putin hat davor gewarnt, die wachsende Gefahr eines Atomkriegs zu unterschätzen. "Wenn, Gott verhüte, so etwas passiert, kann das zur Vernichtung der ganzen Zivilisation führen, wenn nicht des ganzen Planeten", sagte der russische Präsident bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau auf eine entsprechende Frage. Die Konferenz findet zum 14. Mal statt und hat in der Vergangenheit stets mehrere Stunden gedauert.

Putin kritisierte, dass es derzeit keine Gespräche über die Begrenzung der Raketenrüstung gebe. Besorgniserregend sei, dass in militärischen Planspielen die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen sinke. Die Verantwortung für die wachsende Gefahr sah er aufseiten der USA, die wichtige Rüstungskontrollverträge gekündigt hätten. Russland strebe keine militärische Überlegenheit an, sondern setze auf Gleichheit, sagte der russische Staatschef.

Putin wirft Poroschenko Provokation vor

Putin warf dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko vor, den Zwischenfall in der Meerenge von Kertschabsichtlich provoziert zu haben, um seine Chancen im Wahlkampf zu verbessern.

In der Meerenge von Kertsch hatten russische Spezialkräfte drei ukrainische Militärboote mit 23 Männern an Boot festgesetzt haben. Dabei fielen auch Schüsse, mehrere Matrosen wurden verletzt. Die ukrainische Matrosen sitzen in russischer Untersuchungshaft, die russischen Behörden werfen den Ukrainern die Verletzung der russischen Grenzen vor. Kiew bestreitet dies.

Putin äußerte sich auch zur wirtschaftlichen Lage in Russland. Die geplante und in der Bevölkerung extrem unpopuläre Mehrwertsteuer-Erhöhung solle ein einmaliges Ereignis bleiben, sagte Putin. Russland brauche ferner einen "Durchbruch" bei technologischen Innovationen. "Ohne das hat unser Land keine Zukunft."

"Das Wichtigste ist, dass wir wirtschaftlich in eine neue Liga kommen müssen", sagte Putin. Das Ziel müsse sein, es unter die fünf größten Volkswirtschaften der Welt zu schaffen. Der Weltbank zufolge rangiert das Land derzeit auf Platz zwölf.