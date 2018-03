Nach Parkland-Massaker US-Unternehmen heben Altersgrenze für Waffenkäufe an

Nach dem Schulmassaker in Parkland mit 17 Todesopfern haben in den USA zwei große Unternehmen angekündigt, ihre Regeln zum Verkauf von Waffen zu verschärfen. Die Einzelhandelskette Dick's Sporting Goods nimmt Sturmgewehre aus ihrem Sortiment und verkauft generell Waffen nur noch an Kunden ab 21 Jahren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der 19 Jahre alte Todesschütze von Parkland hatte eine Waffe bei Dick's gekauft. Es war aber nicht diejenige, die er bei dem Attentat verwendete. "Gedanken und Gebete sind nicht genug", heißt es in der Mitteilung von Unternehmenschef Edward Stack. Man respektiere und bewundere die Studenten, die sich seit dem Massaker lautstark für strengere Waffengesetze einsetzen. "Wir haben euch gehört, das Land hat euch gehört."

Zwar handle es sich bei der Mehrzahl der Waffenbesitzer in den USA um verantwortungsvolle Bürger. Aber: "Waffengewalt ist eine Epidemie, die zu viele Menschenleben fordert."

Nur wenige Stunden später kündigte auch die Supermarktkette Walmart an, in Anbetracht der "jüngsten Geschehnisse" künftig Waffen und Munition nur noch an Kunden zu verkaufen, die mindestens 21 Jahre alt sind. Zudem soll auf der Website nicht mehr für Produkte geworben werden, die aussehen wie Sturmgewehre, darunter auch Spielzeuge.

US-Medien zufolge ist Walmart der größte Verkäufer von Waffen und Munition im Land. Das Unternehmen verkauft eigenen Angaben zufolge bereits seit 2015 keine Sport-Sturmgewehre mehr, darunter auch das AR-15 - die Tatwaffe des Schützen von Parkland.

Trump will "Trauer in Taten verwandeln"

Nach dem Massaker in Parkland ist in den USA erneute eine Debatte um strengere Waffengesetze entbrannt. Sie sind je nach Bundesstaat anders geregelt. Jagdgewehre dürfen in einigen Staaten bereits von 18-Jährigen erworben werden. Vor allem die Republikaner verteidigen mit Verweis auf das verfassungsgemäße Recht auf Selbstverteidigung den Zugang zu Schusswaffen.

Mehrere Unternehmen gingen seit dem Attentat vor rund zwei Wochen auf Distanz zur mächtigen US-Waffenlobby NRA, darunter Autovermieter und Versicherer. NRA-Mitglieder erhielten bislang Vergünstigungen bei diesen Unternehmen.

Auch der öffentliche Handlungsdruck auf die Politik wuchs, insbesondere auf die Republikaner und Präsident Donald Trump. Er kündigte am Mittwoch an, das Waffenrecht verschärfen zu wollen. "Wir können nicht warten und Spielchen spielen, wir müssen etwas tun", sagte Trump bei einem überparteilichen Treffen mit Senatoren und Abgeordneten. "Wir sind entschlossen, unsere Trauer in Taten zu verwandeln." Er würde über eine höhere Altersgrenze sehr ernsthaft nachdenken, wenn es einen solchen Gesetzesentwurf geben sollte.

Man dürfe keine Angst vor der NRA haben, sagte Trump (mehr zur Macht der Waffenlobby lesen Sie hier). "Sie haben die Macht über mich verloren - wofür sollte ich sie brauchen? Aber sie haben Macht über euch. Manche von euch sind starr vor Angst. Das dürft ihr nicht sein", sagte er in die Runde. Trump bekamen im Wahlkampf Zuwendungen der NRA in Höhe von 30 Millionen Dollar.

Am Mittwoch startete für die Schüler an der Marjory Stoneman Douglas High School erstmals seit dem Massaker wieder der Unterricht. Der Gebäudekomplex, in dem die meisten Menschen getötet wurden, blieb allerdings geschlossen. Der Direktor der Highschool, Ty Thompson, sprach vom "Beginn des Heilungsprozesses". An diesem ersten Unterrichtstag gehe es nicht ums Lernen, sondern darum, sich wieder wohl zu fühlen in der Schule.

Bereits am Sonntag hatte es an der Schule einen freiwilligen Orientierungstag gegeben, um den Schülern die Rückkehr an die Highschool zu erleichtern.