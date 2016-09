Britischer EU-Austritt Schottische Ministerin warnt vor "hartem Brexit"

Bislang macht die britische Regierung um Tory-Premierministerin Theresa May ein Geheimnis aus ihrer Brexit-Strategie. Wann und mit wie weitreichenden Folgen Großbritannien aus der Europäischen Union ausscheiden will - dazu kommen aus London bislang kaum brauchbare Informationen.

Jetzt hat die schottische Ministerin für Auslandsbeziehungen, Fiona Hyslop, erklärt, was May und ihr Brexit-Minister David Davis offenbar vorhaben: Ziel ist demnach ein "harter Brexit", sagte Hyslop laut der Nachrichtenagentur Reuters bei einem Treffen mit Frankreichs Europaminister Harlem Desir in Paris. "Hard Brexit" bedeutet: Nach dem Ausstieg solle es zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU kaum mehr geben als bilaterale Wirtschaftsabkommen.

Die britische Bevölkerung hatten Ende Juni in einem Referendum mit 52 zu 48 Prozent für den EU-Austritt des Landes gestimmt. In Schottland hingegen stimmte eine deutliche Mehrheit für den Verbleib in der Union. Das Land hat für die Ausstiegsverhandlungen einen eigenen Repräsentanten benannt.

Verhandlungsführer Michael Russell habe sich in den vergangenen zehn Tagen mit Austrittsminister Davis getroffen, so Hyslop. Ziel der Schotten sei es, den Brexit so umzusetzen, dass die Anbindung an die EU weitgehend erhalten bleibe.

"Wir machen uns Sorgen, Großbritannien könnte ein 'hard Brexit' bevorstehen." Allerdings hätten die innerbritischen Verhandlungen zwischen Schottland, Wales und Nordirland gerade erst begonnen. Man werde darum versuchen, "diese Position noch zu verändern", sagte Hyslop.

Die oppositionelle Labour-Partei hat indes die Regierung scharf dafür kritisiert, ihre Strategie für einen Brexit bislang vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Mays Regierungsmannschaft habe kein Mandat, "mit unserem Land anzustellen was zur Hölle sie wollen", sagte Emily Thornberry, Labour-Sprecherin für außenpolitische und Brexit-Fragen.

May hatte nach dem Brexit-Votum erklärt, die richtige Strategie zu finden, werden Zeit brauchen. Es werde keinen Kommentare dazu geben, bis die Austrittsverhandlungen tatsächlich anfingen. Selbst innerhalb des May-Kabinetts sind sich die Minister bislang offenbar nicht sicher, was ein Brexit eigentlich heißt. Außenminister Boris Johnson etwa hatte gesagt, er gehe davon aus, dass die Freizügigkeit für britische Bürger in der EU auch nach einem Austritt erhalten bleibe.

Daraufhin hatten Finanzminister Wolfgang Schäuble Johnson öffentlich belehrt, das werde wohl nicht der Fall sein. Das könne er Johnson zur Not auch auf Englisch erklären. Wenn es offene Frage gebe, "schicken wir dem Außenminister Ihrer Majestät gern ein Exemplar des Lissabon-Vertrags", so Schäuble am Freitag in Berlin.