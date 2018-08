Weniger Migration, mehr Wachstum Was Merkel auf ihrer Afrikareise erreichen will

"Chancenkontinent" - so blumig beschreibt Angela Merkels Minister für Entwicklungszusammenarbeit, Gerd Müller (CSU), derzeit Afrika. Das soll heißen: Es gibt jede Menge Potenzial, und mit deutscher Hilfe und deutschem Unternehmergeist müssen und werden wir mehr als bisher erschließen.

Müller reiste bereits am Donnerstag los, in gleich sieben Staaten, darunter das hoffnungsvolle Äthiopien. Und gemäß der deutschen Philosophie des Förderns und Forderns ist der Plan sicher nicht, nur Segnungen zu verteilen. Erwartet wird auch Kooperation, die vor allem einem Ziel dienen soll: Der Bekämpfung von Fluchtursachen, also von Armut und Chancenlosigkeit für immer mehr junge Menschen auf dem Kontinent und damit der Eindämmung der Migration.

Merkel und Müller sehen sich in Accra

War Kanzlerin Merkel in ihren ersten zwei Amtszeiten nur einmal auf dem Nachbarkontinent (2011), fährt sie nun zeitgleich mit Müller und bereits zum zweiten Mal in zwei Jahren in afrikanische Länder. Ihr Fokus lag und liegt dabei auf dem Westen Afrikas.

2016 bereiste Merkel die Sahelregion und damit die Länder, durch die die meisten afrikanischen Migranten nach Norden ziehen. Nun, in Runde zwei, wird sie ab Mittwoch einige der Herkunftsstaaten besuchen, aus denen sich viele Migranten auf die gefährliche Reise ohne Visum nach Europa machen.

Senegal, Ghana und Nigeria stehen auf dem Programm. Ging es im Sahel darum, vor allem mit logistischer Unterstützung und sanftem Druck Migrationsrouten zu versperren, ist diesmal der Schwerpunkt, schon dem Reiseantritt entgegenzuwirken.

Die Delegation wird die Staatsbesuche auch dafür nutzen, die Gastgeber daran zu erinnern, dass sie doch ihre Landsleute bitte schneller als bislang zurücknehmen sollen, wenn diese es trotz aller Widrigkeiten bis nach Europa geschafft haben sollten.

So einheitlich das Ansinnen der deutschen Seite aber ist, die Zielländer sind sehr verschieden. Ein Überblick:

Senegal

DPA Denkmal der Afrikanischen Wiedergeburt in Dakar, Senegal

In Senegals Hauptstadt Dakar dürfte Merkel vermutlich die Statue zur afrikanischen Wiedergeburt, der "Renaissance Africaine", auffallen. Fast 50 Meter hoch thront sie über der brodelnden Großstadt.

Europa - und damit Deutschland - spielen bei der Wiedergeburt, wie sie sich Präsident Macky Sall vorstellt, jedoch allenfalls eine Nebenrolle. Senegal ist ein armes Land, aber es boomt, und da wollen viele mitmischen. 2017 wuchs die Wirtschaft in dem 15-Millionen-Einwohner-Land um 7,2 Prozent, dieses Jahr sollen es acht Prozent werden.

Merkel kommt einen, Xi war gerade zwei Tage da

Ohne ausländisches Geld geht das nicht, und es fließt reichlich aus zwei Quellen: Saudi-Arabien, das sich in beinahe allen muslimischen Ländern des afrikanischen Kontinents Einfluss erkauft. Und, wie fast immer: China.

Die größte Volkswirtschaft der Welt hat seit 2005 schon 1,9 Milliarden Dollar allein im Senegal investiert, analysiert die Konrad-Adenauer-Stiftung. Genauso hoch war auch das Handelsvolumen zwischen China und dem Senegal im vergangenen Jahr. Mit Deutschland waren es nur rund 155 Millionen Dollar.

AP Chinas Xi Jinping und Senegals Präsident Macky Sall, Ende Juli

Wenn die Kanzlerin in Dakar eintrifft, war der wichtigste internationale Partner gerade da: Chinas Staatschef Xi Jinping hat den Senegal sechs Wochen vorher besucht und weihte das von China gebaute und finanzierte 50-Millionen-Euro teure Stadion für Ringkämpfe ein. Nur ein weiterer Prestigebau, neben dem chinesisch anmutenden Nationaltheater mit 1800 Sitzplätzen und dem noch nicht ganz fertigen Museum der Schwarzen Zivilisationen.

Weniger protzig, aber vielversprechender soll aus deutscher Sicht das Projekt "Réussir au Sénégal" der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) sein. Es soll junge Erwachsene am Weggehen hindern, indem es Berufsperspektiven durch Ausbildung bietet. Und es soll Rückkehrern aus Europa, die die Fahrt über das Mittelmeer schon hinter sich haben, eine Jobperspektive eröffnen.

Doch mehr als die Hälfte der Senegalesen war bei der letzten Volkszählung unter 18 Jahre alt. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei katastrophalen 60 Prozent. Und in einer Umfrage erklärten kürzlich 70 Prozent der jungen Erwachsenen: Ich will hier weg.

Dabei steht Merkel vor einem Dilemma: Sie kommt mit Kleinigkeiten, erwartet aber große Hilfe beim Thema, das die EU am meisten zu interessieren scheint: Wie senken wir die Zahl derjenigen, die nach Europa kommen? Und wie schaffen wir es, dass die afrikanischen Staaten möglichst viele wieder zurücknehmen?

Ghana

REUTERS Staatstrauer in Ghana nach dem Tod von Kofi Annan, dem langjährigen Uno-Generalsekretär

Ghana ist ein afrikanisches Musterland: Als erstes Staat des Kontinents warf es 1957 die kolonialen Fesseln der Briten ab. Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren geprägt von demokratischen Regierungswechseln und schwankendem, aber stetem Wirtschaftswachstum. Heute leben 29 Millionen Ghanaer in Frieden.

Die Wirtschaftskrise, die der Verfall des Ölpreises 2016 ausgelöst hatte, ist inzwischen ausgestanden. Durch einen beigelegten Streit um die Seegrenzen mit der Elfenbeinküste kann das Land nun große zusätzliche Öl- und Gasvorkommen erschließen.

REUTERS Nana Akufo-Addo, Präsident von Ghana bei seinem Berlin-Besuch im Februar

Die Ghanaer haben von dem neuen Aufschwung bislang wenig, der wirtschaftsliberale Präsident Nana Akufo-Addo fährt einen strikten Sparkurs. Öffentliche Ausgaben, um die grassierende Ungleichheit im Land zu reduzieren, gibt es zurzeit nur wenig.

Doch die Bemühungen um Wirtschaftsfreundlichkeit und die gute Bilanz in Sachen Demokratie machen Ghana wie den Senegal zu einem der "Reformchampions" (Müller), mit welchen die Bundesregierung enger zusammenwirken will.

Die Doppelzüngigkeit allerdings zeigt sich in der Handelspolitik: Auf Druck der EU-Kommission hat Ghana vor knapp zwei Jahren ein Economic Partnership Agreement (EPA) mit der EU ratifiziert. Es hob Zollschranken auf, womit nach Ablauf einer Übergangsfrist fast alles zollfrei nach Ghana exportiert werden kann. Ausgenommen sind zwar einige der konkurrenzlos billigen, weil in der EU subventionierte, Agrarprodukte wie Tomaten, aber nur für eine gewisse Zeit.

Die EU beteuert, Ghanas Landwirtschaftssektor sei bei bestimmten Produkten aktuell noch geschützt. Doch der Druck steigt, und EPAs mit Einzelstaaten treiben einen Keil zwischen die Staaten Westafrikas.

Nigeria

REUTERS Muhammadu Buhari, Präsident Nigerias

Afrikas bevölkerungsreichstes Land (rund 150 Millionen) ist bis zum Zerreißen gespannt. In der Hauptstadt Abuja bereiten sich der greise, offenbar gesundheitlich angeschlagene Präsident Muhammadu Buhari auf seine Wiederwahl in einem Jahr und etliche Konkurrenten auf die Vorwahlen ihrer Parteien vor.

Zugleich sind religiöse und ethnische Gewalt auf einem traurigen Höhepunkt: Im Norden tötet weiter die islamistische Terrormiliz Boko Haram, von der Präsident Buhari schon zu oft zu Unrecht gesagt hat, sie sei besiegt.

AFP Angehörige des Fulani-Volkes protestieren gegen Gewalt in Zentralnigeria (Archivbild)

In der Mitte des Landes bekriegen sich Sesshafte und Viehhirten verschiedener Ethnien bis aufs Blut. Hunderte Tote sind seit Jahresanfang zu beklagen, von wachsenden Spannungen zwischen Christen und Muslimen berichtete zuletzt der Deutschlandfunk .

Präsident Buhari gilt als nach innen schwach, aber er ist einflussreich in der westafrikanischen Staatengemeinschaft. Jede Entscheidung in Nigeria strahlt schon wegen der Größe des Landes auf die gesamte Region aus.

Neben Forderung und frommen Wünschen ist auch deshalb ein wichtiger Auftrag an Merkel als bedeutende Regierungsvertreterin aus der EU, auf Stabilität hinzuwirken. Nigeria darf nicht vollends scheitern, denn die Konsequenzen für den gesamten westafrikanischen Raum wären brutal.