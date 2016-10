Syrienkrieg Putin sagt Staatsbesuch in Frankreich ab

Nach der Forderung Frankreichs, Kriegsverbrechen in Syrien unter Beteiligung Russlands vom Internationalen Strafgerichtshof untersuchen zu lassen, hat Präsident Wladimir Putin einen geplanten Staatsbesuch in Paris abgesagt.

Putin werde kommen, wenn es "dem französischen Präsidenten passt", darauf werde man warten, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov in Moskau.

Die Absage ist eine weitere Eskalationsstufe in dem Streit zwischen Frankreich und Russland, die mit einer Entscheidung im Uno-Sicherheitsrat begann: In einer von Frankreich eingebrachten Resolution sollte der Rat auf ein Ende der Angriffe auf die nordsyrische Stadt Aleppo hinwirken. Russland legte dagegen ein Veto ein.

Zuerst hatte am Dienstagvormittag Paris die Absage Putins vermeldet. Zur Begründung hieß es, Präsident François Hollande habe alle Tagesordnungspunkte des Staatsbesuchs gestrichen bis auf einen: Syrien. Am Montag hatte es aus Moskau geheißen, das Treffen werde weiter vorbereitet.

Der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault hatte zuvor in einem Radiointerview gefordert, Kriegsverbrechen in Syrien an den Haager Strafgerichtshof (ICC) zu melden. Die Menschenrechtsverletzungen seien "offensichtlich", so Ayrault. Es sollen die Verantwortlichkeiten für den Bombenkrieg auf die Rebellenhochburg Ost-Aleppo geklärt werden.

Russland ist kein Vertragspartner des ICC, ebenso wenig wie Syrien oder die USA. Damit können russische Militärs und politisch Verantwortliche nicht vor dem Gerichtshof angeklagt werden.