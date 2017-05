Weißes Haus "Trump und Merkel kommen sehr gut miteinander aus"

Nach der erneuten Kritik von US-Präsident Donald Trump an Deutschland hat sein Sprecher versucht, die Wogen zu glätten. Die USA sähen Deutschland als wichtigen Verbündeten an, sagte Trumps Sprecher Sean Spicer am Dienstag. "Sie kommen sehr gut miteinander aus", ergänzte er mit Blick auf Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Er hat großen Respekt vor ihr."

Zuvor hatte Trump per Twitter erneut Deutschland wegen seines Handelsüberschusses angegriffen und der Bundesregierung zu geringe Ausgaben für die Nato vorgeworfen. "Sehr schlecht für die USA. Das wird sich ändern", schrieb Trump am Dienstag.

Merkel betonte am Dienstag hingegen die "überragende" Bedeutung der transatlantischen Beziehungen. Dies ändere nichts daran, dass die Europäer ihr Schicksal "auch allein in die Hand nehmen müssen", sagte sie nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi.

Merkel hatte nach dem G7-Gipfel und dem ausbleibenden Bekenntnis Trumps zum Pariser Klimaabkommen kritisiert, dass sich die Europäer nicht mehr völlig auf ihre Partner verlassen könnten. Ihre deutlichen Worte in Richtung der USA fanden weltweit Beachtung - und Trump-Sprecher Spicer versuchte sie nun offenbar umzudeuten.

Spicer deutet Merkels Worte um - als Beleg für Trumps Erfolg

Entgegen der vorherrschenden Wahrnehmung als Kritik am US-Präsidenten interpretierte Spicer Merkels Aussage als Bestätigung von Trumps Kurs. Die Aussagen der Kanzlerin seien "großartig", sie entsprächen genau dem, "was der Präsident gefordert hat", sagte Spicer. Sie seien ein Beleg dafür, dass Trump "Ergebnisse erzielt" - immer mehr Länder erhöhten nun ihren Anteil an den gemeinsam zu tragenden Lasten.

Merkels indirekte Kritik war allerdings von der SPD bereits verstärkt worden. So hatte sich Außenminister Sigmar Gabriel zu Wort gemeldet und den USA unter Trump eine Führungsrolle in der westlichen Wertegemeinschaft abgesprochen.

Der Versuch, zu beschwichtigen folgte aber ebenfalls: Gabriel sagte am Dienstag, die USA seien "älter und größer als die jetzige Konfliktlage, und deswegen glaube ich, dass wir auch wieder zu guten Verhältnissen in Zukunft kommen werden."

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz legte in seiner Kritik an Trump am Dienstag bei einem Spargelausflug mit dem konservativen Seeheimer Kreis in Berlin noch einmal nach. Der "Zerstörung der Werte des Westens" müsse man sich "in den Weg stellen", sagte Schulz. Allerdings räumte auch er ein, dass Deutschland weiter auf die Zusammenarbeit mit den USA angewiesen sein werde, etwa im Anti-Terror-Kampf.