Strafzölle auf Stahl und Aluminium US-Regierung erwägt Ausnahmen für mehrere Länder

Die US-Regierung denkt über mögliche Ausnahmen für einzelne Länder bei Strafzöllen auf Stahl und Aluminium nach. Das bestätigte die Sprecherin des Präsidenten, Sarah Sanders. Sie begründete dies mit Erwägungen zur nationalen Sicherheit der USA. Details nannte Sanders nicht. Von den Ausnahmen könnten ihren Angaben zufolge die benachbarten Freihandelspartner Mexiko und Kanada betroffen sein, aber auch andere Länder.

Präsident Donald Trump hatte bereits am Montag angedeutet, dass für Mexiko und Kanada im Zuge der derzeitigen Neuverhandlungen über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta Ausnahmeregelungen bei den Strafzöllen denkbar seien. Voraussetzung sei, dass ein "neues und faires" Abkommen unterzeichnet werde.

Auch der Direktor des Nationalen Handelsausschusses im Weißen Haus, Peter Navarro, sprach nun über Ausnahmen bei den angekündigten Schutzzöllen auf Importe von Stahl und Aluminium. Mexiko und Kanada sollen demnach zunächst von den Zöllen ausgenommen werden. Sie hätten dann eine bestimmte Zeit, um über Zugeständnisse beim Freihandelsabkommen Nafta die Ausnahmen zu verlängern, sagte Navarro dem Sender Fox Business.

Für weitere Verbündete, etwa EU-Länder und Nato-Partner, solle es zunächst keine Ausnahmen geben. Navarro deutete jedoch an, dass es auch für andere Länder Möglichkeiten geben könnte, nachträglich die Zölle zu vermeiden. "Wir werden das für unsere Verbündeten öffnen und sehen, ob wir das Problem lösen können."

Handelsstreit mit den USA AFP Die Positionen im Überblick

Am vergangenen Donnerstag hatte Trump mögliche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und 10 Prozent für Aluminiumimporte angekündigt. Damit will er die heimische Branche vor nach seiner Ansicht unfairer Konkurrenz schützen. Als mögliche Begründung führt Trump auch die nationale Sicherheit an. Laut Navarro werde Trump am Donnerstag um 15.30 Uhr Ortszeit ein entsprechendes Dokument unterzeichnen.

Trumps Plan hatte vielfach Kritik ausgelöst. Die EU hält die Strafzölle für regelwidrig und drohte jüngst mit einem Gegenschlag. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sowie führende Vertreter der US-Notenbank Fed machten auf die Gefahren eines Handelskrieges aufmerksam. Trumps bislang wichtigster Wirtschaftsberater Gary Cohn trat kurz nach Ankündigung der Strafzölle zurück, zahlreiche prominente Republikaner warnten Trump vor dem Schritt.

Videoanalyse: Sind die Maßnahmen Trumps gerechtfertigt?

Video SPIEGEL ONLINE

Chinas Außenminister Wang Yi kündigte am Donnerstag vor Journalisten in Peking eine "angemessene und notwendige Reaktion" an. Ein Handelskrieg mit den USA werde niemandem nützen. "Einen Handelskrieg zu wählen, ist sicherlich das falsche Rezept, am Ende wirst du nur anderen und dir selbst schaden."

In Berlin kritisieren Vertreter von Regierungs- wie Oppositionsparteien Trumps Vorgehen scharf. Von der Union bis zur Linken gibt es aber auch Verständnis für Trumps Motive (mehr dazu lesen Sie hier).