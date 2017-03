Weißes Haus Secret Service überwältigt Eindringling

Den Zaun hatte sie schon überwunden, das Gebäude erreicht: Der Secret Service hat eine Person verhaftet, die in der Nähe der Residenz des Präsidenten ins Weiße Haus eindringen wollte, berichten CNN und "Washington Post". Für US-Präsident Donald Trump, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Gelände befand, soll jedoch keine Gefahr bestanden haben.

Der Vorfall ereignete sich den Berichten zufolge kurz vor Mitternacht. In einem Statement erklärte der Secret Service, dass der Verdächtige versuchte, sich an der Südseite Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Dabei befand er sich in der Nähe eines Säulengangs, von dem aus sich Trump regelmäßig an die Öffentlichkeit wendet.

Bei einer Durchsuchung des Rucksacks stellte sich anschließend heraus, dass der Eindringling keine gefährlichen Materialien mitgebracht hatte. Über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Dennoch wurde die Sicherheitsstufe im Weißen Haus laut CNN auf "orange" erhöht, eine der höchsten Alarmstufen.

Mit einem Taschenmesser durch den Haupteingang

In den vergangenen Jahren hatten Menschen immer wieder versucht, ins Weiße Haus einzubrechen. Einer von ihnen, Omar Gonzalez, war im September 2014 mit einem Taschenmesser über den Nordzaun des Weißen Hauses geklettert, 60 Meter gelaufen und durch den Haupteingang in den Sitz des US-Präsidenten gegangen. Bevor er überwältigt und festgenommen wurde, lief er noch durch mehrere Räume. Der damalige Präsident Barack Obama und seine Familie hatten das Haus gerade verlassen.

Gonzalez drohten 16 Jahre Gefängnis, die Richterin verurteilte ihn aber nur zu 17 Monaten Haft. Beim Strafmaß berücksichtigte sie nach eigenen Angaben, dass seine Teilnahme am Irak-Krieg "eine Wirkung auf seine mentale Stabilität" gehabt habe. Es gebe schon zu viele psychisch kranke Obdachlose im Land, Gonzalez solle diesem Schicksal entgehen, sagte die Richterin. Gonzalez leidet seit einem Kampfeinsatz im Irak unter psychischen Problemen.