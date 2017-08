Helfer in Syrien Unbekannte erschießen mehrere Weißhelme

Sieben Mitglieder der syrischen Weißhelme sind der Rettungsorganisation zufolge von Unbekannten erschossen worden. In einem Tweet berichteten die freiwilligen Helfer, dass ihre Kollegen am Samstagmorgen in dem Ort Sarmin in der syrischen Provinz Idlib getötet worden seien.

Auf ihrer Homepage teilte die Organisation mit, dass die Mitarbeiter im Morgengrauen in ihrem Einsatzzentrum in Sarmin in der Provinz Idlib überfallen wurden. Zwei Kleinbusse, Funksprechgeräte und die als Erkennungszeichen dienenden weißen Helme seien gestohlen worden. Es war nicht klar, ob es sich um einen Raubüberfall oder eine politisch motivierte Tat handelte. Zunächst bekannte sich niemand.

7 SCD volunteers were killed by unknown armed men in Sarmin SCD center, Idlib, in the morning. — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 12. August 2017

Die Rettungsorganisation verbreitete Fotos der Leichen, die in Blutlachen lagen. "Die sieben Helfer wurden mit Kopfschüssen getötet", sagte der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Dutzende Menschen nahmen an der Beisetzung der Getöteten teil. Das Rettungszentrum wurde geschlossen. In der Provinz Idlib sind überwiegend islamistische und dschihadistische Gruppen aktiv.

Einsatz im lange heftig umkämpften Aleppo

Die Weißhelme bemühen sich um die Rettung von Zivilisten, die im syrischen Bürgerkrieg verletzt werden. Sie wurden vor allem durch ihren Einsatz in der lange Zeit heftig umkämpften Stadt Aleppo bekannt. Die Weißhelme gehörten oft zu den ersten Helfern vor Ort, wenn Bomben eingeschlagen waren. Die Organisation hatte im vergangenen Jahr den Alternativen Nobelpreis gewonnen. Den Machern einer Kurz-Dokumentation über sie wurde der Oscar verliehen.

Das Einsatzgebiet der Organisation befindet sich in Regionen, die nicht von den syrischen Regierungstruppen kontrolliert werden. Die Regierung in Damaskus sieht in ihnen Marionetten ausländischer Regierungen. Die Weißhelme werden unter anderem von Großbritannien, den Niederlanden, Japan, den USA und Deutschland finanziell unterstützt.