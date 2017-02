Westmossul Irakische Armee meldet Eroberung von erstem Wohnviertel

Die irakische Armee verkündet Fortschritte bei der Rückeroberung Westmossuls vom IS. Rund 750.000 Zivilisten sollen in den Vierteln leben. Nur rund tausend konnten sich bislang in Sicherheit bringen.