Nach Patzer beim TV-Duell Trump plant schon den nächsten Angriff

Zwei Kandidaten, zwei Launen. Der eine, Donald Trump, lässt sich am Tag nach der TV-Debatte in die Fernsehstudios schalten. Niederlage? Von wegen, brummelt er. "Das sehe ich überhaupt nicht so." Die Gesamtlage sei schwierig für ihn gewesen, der Moderator unfair, das Soundsystem miserabel. "Das Mikro war viel tiefer bei mir als bei ihr, und es hat geknistert", so der Milliardär.

Die andere, Hillary Clinton, steigt etwa zur gleichen Zeit in ihr Kampagnenflugzeug, um nach North Carolina zu reisen. Clinton ist in bester Stimmung, sie winkt, sie lacht, und sie kann sich einen kleinen Seitenhieb auf ihren Rivalen nicht verkneifen. "Wer sich über ein Mikro beschwert", sagt Clinton, "hatte keinen guten Abend." Und Abflug.

Das Duell an der Hofstra-Universität scheint etwas durcheinander gebracht zu haben. Eben noch strotzte Trump vor Kraft, trieb Clinton vor sich her und freute sich über steigende Umfragezahlen. Jetzt inszeniert sich die Demokratin als Comeback-Kandidatin. Aber was will das schon heißen. Der Effekt der Debatte wird wohl erst in einigen Tagen feststehen, und der US-Wahlkampf ist derart schnelllebig, dass Ende der Woche auch alles schon wieder anders sein kann.

Niemand im Trump-Team aber dürfte über seine Performance wirklich erfreut sein. Zu häufig wurde er in der TV-Debatte von Clinton als Mann hingestellt, der sein eigenes Fortkommen über das normaler Amerikaner setzt. Statt über Clintons Schwächen sprechen weite Teile des Landes plötzlich über Trumps Weigerung, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Und als hätten die Demokraten die TV-Debatte als große Gesamtkomposition geplant, streuen sie parallel Werbevideos eines ehemaligen Models, das der Milliardär einst als "Fressmaschine" bezeichnete, weil sie nach einem von ihm organisierten Schönheitswettbewerb ein paar Kilo zugelegt hatte.

Die Frau, Alicia Machado, fungiert in Clintons Kampagne nun als wichtige Zeugin, um den Sexismus des Geschäftsmanns zu belegen. Trump selbst bestreitet nicht, einst den Körperumfang der Miss-Universe-Siegerin thematisiert zu haben. Im Gegenteil. Am Dienstag legt er im Telefoninterview mit dem Sender Fox noch einmal nach. "Sie war die schlechteste, die wir je hatten. Wirklich die schlechteste", erinnert sich Trump: "Nach ihrem Sieg hat sie massiv an Gewicht zugelegt."

Die Lästerei ist nur ein Beispiel dafür, wie unruhig Trump sechs Wochen vor der Wahl auf einmal wieder ist. Fieberhaft suchen seine Leute nun nach einem neuen Thema. Es gibt erste Ansätze: Rudy Giuliani, einer der engsten Vertrauten des Kandidaten, rät Trump zum Schockeffekt. Er solle doch so lange weitere TV-Debatten boykottieren, bis er vom Moderator "die Garantie erhält, dass er wie ein Journalist agiert", meint New Yorks Ex-Bürgermeister.

Trump feilt an einer anderen Strategie. Womöglich müsse er Clinton einfach härter angreifen, sagt er - obwohl eher mangelnde Sachkenntnis als fehlende Aggressivität sein Problem in der Debatte zu sein schien. (Hier lesen Sie mehr über die Patzer der Kandidaten.)

Die besten Zitate des TV-Duells "Ich habe ein besseres Urteilsvermögen als sie. Und das bessere Temperament." (Trump)

"Whooo, okay." (Clinton) "Typisch Politiker. Nur reden, nicht handeln."

Trump über Clintons Pläne, die Steuern zu senken "Donald, ich weiß, dass Sie in Ihrer eigenen Realität leben."

Clinton zu Trump "Ich möchte, dass Sie glücklich sind. Das ist sehr wichtig für mich."

Trump zu Clinton "Am Ende des Abends werde ich für alles verantwortlich gemacht worden sein." (Clinton)

"Warum nicht?" (Trump) "Wir müssen Recht und Ordnung zurückbringen. Illegale Migranten haben Waffen, und sie erschießen Leute."

Trump über Kriminalität "Wir müssen die Waffen aus den Händen derer wegnehmen, die sie nicht tragen sollten."

Clinton über die US-Waffengesetze "Ich werde meine Steuererklärung veröffentlichen. Meine Anwälte raten mir ab, aber ich werde das freigeben."

Trump auf den Vorwurf, seine Steuererklärung nicht veröffentlicht zu haben "Irgendetwas versteckt er."

Clinton über Trumps bislang unveröffentlichte Steuererklärung "Ich habe ein enormes Einkommen. Es ist an der Zeit, dass jemand das Land führt, der etwas von Geld versteht."

Trump über sich selbst "Donald, es ist gut, bei Ihnen zu sein."

Clinton zu Beginn der Debatte "Die afroamerikanische Gemeinschaft wurde von Politikern vergessen. Sie reden im Wahlkampf gut daher, und nach der Wahl sagen sie: Macht's gut!"

Trump über Rassismus in den USA "Wir müssen mit muslimischen Gemeinden daheim und im Ausland zusammenarbeiten statt sie auszugrenzen."

Clinton zur US-Außenpolitik "Sie machen das seit 30 Jahren. Warum fangen Sie erst jetzt an, über Lösungen nachzudenken?"

Trump zu Clinton "Das ist nicht das richtige Naturell, um Oberkommandierender zu sein. Ein Mann, der von einem Tweet provoziert wird, sollte nicht in der Nähe der nuklearen Codes sein."

Clinton über Trump "Sie hat Erfahrung. Aber es sind schlechte Erfahrungen."

Trump über Clinton "Ich habe mich auf diese Debatte vorbereitet und ich habe mich auch darauf vorbereitet, Präsidentin zu sein."

Clinton mit einer Spitze gegen Trump, dem häufig Unwissenheit vorgeworfen wird "Das ist nicht nett. Ich verdiene das nicht."

Trump über Clintons Negativkampagne gegen ihn "Ich habe einen Fehler gemacht. Dafür übernehme ich die Verantwortung."

Clinton über ihre E-Mail-Affäre "Stimmt nicht."

Trump auf den Vorwurf Clintons, den Klimawandel abgestritten zu haben "Sie müssen bezahlen."

Trump über Länder, die von den USA beschützt werden "Ich würde sicherlich nicht den nuklearen Erstschlag machen."

Trump zur US-Außenpolitik

Trump liebäugelt damit, die Affären von Bill Clinton zur Sprache zu bringen und seine Rivalin als Frau hinzustellen, die lieber ihrem lüsternen Ehemann die Treue hielt, statt sich mit den Opfern zu solidarisieren. Am Montag habe er sich noch zusammengerissen und auf entsprechende Anspielungen verzichtet, sagt Trump: "Ich wollte keine Gefühle verletzen." Doch nun, nachdem die Demokratin ihn düpierte, sieht er das Privatleben der Clintons als Chance zur Revanche.

Im Team von Clinton hört man solche Ankündigungen gerne. Erstens glaubt man dort nicht, dass die alten Affären die Wähler noch wirklich interessieren. Zweitens sei der mehrfach geschiedene Trump sicher kein glaubwürdiger Vertreter eines traditionellen Familienbilds. Was in der demokratischen Euphorie über Clintons Auftritt allerdings untergeht, ist die Tatsache, dass in der TV-Debatte ein ganz anderer Punkt zur Sprache kam, der die Kandidatin in den kommenden Wochen noch belasten dürfte: der Freihandel.

Clintons Achillesferse

Kaum ein Thema ist in wichtigen Bundesstaaten des Mittleren Westens - also Ohio, Michigan und Wisconsin - relevanter. In der Gegend machen viele Wähler Freihandelsabkommen wie das von Bill Clinton unterzeichnete Nafta für die Deindustrialisierung verantwortlich. Trump hat hier eine klare Haltung, er lehnt neue Freihandelsabkommen ab, will alte nachverhandeln und sich damit als Jobschützer inszenieren.

Das Thema ist Clintons Achillesferse. Die Ex-Außenministerin hat ihre Haltung auf diesem Feld mehrfach verändert. Gleich zu Anfang des TV-Duells hatte Trump sie dafür angegriffen und ihr vorgeworfen, den transpazifischen Freihandelsvertrag TPP einst als "Goldstandard" der Handelsabkommen bezeichnet, ihn dann aber aus Opportunität im Wahlkampf abgelehnt zu haben. Das ist nicht falsch, und der Vorwurf ist durchaus geschickt. Indem er den auch unter vielen linken Amerikanern unpopulären Freihandel im Wahlkampfendspurt mit Clinton verknüpft, will er sie in den großen Swing States des sogenannten Rust Belt schwächen.

Die nächste TV-Debatte ist am 9. Oktober. Neben der Schmutzkampagne dürfte Trump erneut auch diese Auseinandersetzung suchen - dann aber besser vorbereitet.