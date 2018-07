Urlaubsparadies Wie Flüchtlinge aus dem Jemen auf Südkoreas Insel Jeju landeten

Sie wird die "Insel der Götter" genannt und, wegen des klaren Wassers, auch das "Hawaii Koreas": die große, grüne Insel Jeju, ein beliebtes Urlaubsziel etwa 100 Kilometer vor der Küste Südkoreas. Touristen besichtigen dort Tempel, Wasserfälle und Teeplantagen, Pferde können für Ausritte am Strand ausgeliehen werden. Vor allem Frischverheiratete reisen gerne nach Jeju.

Doch seit einigen Monaten ist die Harmonie auf der Insel gestört. Der Grund sind Besucher, die sich die Tourismusbehörde nicht ausgesucht hat: 550 Flüchtlinge aus dem Jemen, die zwischen Dezember und Mai über Malaysia dort ankamen. An ihnen hat sich ein erbitterter Streit entzündet. Viele Einheimische nennen sie "Fake-Flüchtlinge", protestieren mit Sprechchören und Schildern wie: "Sei nicht wie Europa" und "Wir wollen sicher sein" gegen die Fremden. Wie sind die Flüchtlinge überhaupt nach Südkorea gekommen?

AFP Proteste gegen Flüchtlinge in Südkorea

Auf der Ferieninsel galt, wie in Malaysia auch, eine visafreie Einreise für Jemeniten. Hinzu kam, dass seit Dezember vergangenen Jahres eine Billigfluggesellschaft Flüge von Kuala Lumpur auf die Ferieninsel anbot. Die 505 Männer und 45 Frauen aus dem Jemen nutzten ihre Chance.

"Ein paar Flüchtlinge kamen im Dezember hierher, als sich die Nachricht über die neue Flugverbindung unter den 2800 Jemeniten in Malaysia verbreitete", bestätigte ein Sprecher des südkoreanischen Justizministeriums der Nachrichtenagentur Reuters.

Extrem homogene Gesellschaft

Nach Südkorea gelangen bislang nur wenige Flüchtlinge, auch wegen der großen Entfernung zu den Krisenregionen im Nahen Osten und Afrika. Seit 1994 waren es knapp 40.500, Tendenz steigend: Im vergangenen Jahr kamen etwa 10.000 Flüchtlinge nach Südkorea, vor zehn Jahren waren es nur einige Hundert gewesen.

Die Quote der positiven Bescheide für Asylanträge ist jedoch gleichbleibend verschwindend gering: Von den 40.500 Flüchtlingen, nicht eingerechnet jene aus Nordkorea, bekamen 839 einen Aufenthaltsstatus. In diesem Jahr beträgt die Quote der positiven Asylbescheide bislang 0,6 Prozent.

Die südkoreanische Gesellschaft ist durch eine extreme Homogenität geprägt. Ein Grund: Der weit verbreitete Glaube an eine "Ein-Blut-Lehre", die bis vor wenigen Jahren noch an den Schulen des Landes gelehrt wurde. Die Vereinten Nationen setzten Südkorea unter Druck, die Ideologie aus dem Lehrplan zu streichen, was 2007 auch geschah. Zu rassistischen Zwischenfällen kommt es dennoch immer wieder.

Petition gegen die Asylbewerber

Der Grad der Fremdenfeindlichkeit in Südkorea lässt sich nun auch an der Reaktion auf die 550 jemenitischen Flüchtlinge ablesen. Mehr als 700.000 Menschen unterschrieben eine Petition, die sich gegen ihre Aufnahme richtet. Darin wird davor gewarnt, dass Migranten das südkoreanische Sozialsystem ausnutzen und die Sicherheit auf Jeju gefährden könnten. Die kulturellen Unterschiede würden zu Spannungen führen. Zudem sei zweifelhaft, ob die Jemeniten tatsächlich Flüchtlinge seien.

Ein Vorwurf, den auch die Protestierenden mit den Schildern gegen mutmaßliche "Fake-Flüchtlinge" erheben - obwohl der Bürgerkrieg im Jemen laut den Vereinten Nationen als derzeit größte humanitäre Katastrophe der Welt gilt. Mehr als zwei Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen, weitere Millionen Jemeniten sind dort vom Hungertod bedroht (lesen Sie mehr zu den Hintergründen hier).

Der Protest aus der südkoreanischen Bevölkerung hat dessen ungeachtet schon Wirkung gezeigt. Seit dem 1. Juni dürfen Menschen aus dem Jemen nicht mehr ohne Visum einreisen.

Den Flüchtlingen auf Jeju wurde untersagt, auf das Festland weiterzureisen. Zwar dürfen sie offiziell arbeiten, allerdings sehr eingeschränkt, etwa als Fischer oder Restaurantmitarbeiter. Zudem wurden mehr Beamte eingestellt, um schneller über die Asylanträge entscheiden zu können. Drei Jemeniten wurde der Flüchtlingsstatus bislang zugesprochen.