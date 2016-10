US-Wahlkampf In Clintons Machtzentrale

Hillary Clinton wirkt dieser Tage wie die Chefin eines größeren Unternehmens. Ihre Wahlkampagne beschäftigt landesweit mehr als 4000 Vollzeitmitarbeiter. Es gibt Filialen in allen Bundesstaaten, eine klare Führungsstruktur und natürlich auch ein Hauptquartier. Hier wird alles entschieden, was in den letzten drei Wochen bis zur Präsidentschaftswahl am 8. November entschieden werden muss: Die strategische Ausrichtung und Budgetfragen, Reisepläne und Angriffe auf Donald Trump.

Clintons Wahlkampf-Hauptquartier liegt in einem modernen Bürogebäude in Brooklyn, New York, unweit des East River. Von außen deutet nichts darauf hin, dass hier seit mehr als einem Jahr die Operation Wahlsieg läuft. Die Bank Morgan Stanley hat im Haus ein Büro, der Staatsanwalt von New York ebenfalls. Die Mannschaft der Demokratin arbeitet auf der zehnten und elften Etage. Vor dem Eingang wacht ein Sicherheitsbeamter darüber, wer ins Herz der Clinton-Kampagne darf und wer nicht.

Das Reich der Kandidatin erstreckt sich auf mehr als 7000 Quadratmetern. Der Empfangsbereich ist geschmückt mit allerlei Clinton-Material. Fanpost hängt an den Wänden und Fotos von Praktikanten. Auf einer Amerikakarte ist verzeichnet, in welchen Staaten in diesen Tagen Mitarbeiter aus der Zentrale unterwegs sind. Gäste können Erinnerungsgrüße neben einen großen "Hillary"-Schriftzug kleben. Auf einem Tresen liegt ein Defibrillator. Für alle Fälle. In der Zentrale wird an den Anti-Trump-Botschaften gefeilt, die Wählerstimmung analysiert, entschieden, wo wie viele Helfer auf Stimmenfang gehen - und was die Kandidatin anzieht. Wie läuft das ab?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.