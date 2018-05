Reaktion auf Maduro-Wiederwahl USA weisen venezolanische Diplomaten aus

24 Stunden bleibt zwei venezolanischen Diplomaten, um die USA zu verlassen. Die Frist ist dem Geschäftsträger der Botschaft Venezuelas sowie dem stellvertretenden Generalkonsul des Konsulats in Houston am Mittwochabend (Ortszeit) gesetzt worden, teilte das US-Außenministerium mit. Die beiden gelten mit der Entscheidung der Ausweisung als unerwünschte Personen.

Washington hatte bereits zuvor neue Sanktionen gegen die Regierung in Caracas verhängt. Hintergrund ist die umstrittene Wiederwahl des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro am vergangenen Wochenende. Die Stimmabgabe habe gegen internationale Standards verstoßen, sind sich auch die G7-Länder sicher. Sie teilten am Mittwoch mit, das Ergebnis der Wahl nicht anzuerkennen.

Maduro hatte bereits auf die US-Sanktionen reagiert, indem er am Dienstag zwei Spitzendiplomaten der US-Botschaft ausweisen ließ. Er warf den Diplomaten Einmischung in die inneren Angelegenheiten Venezuelas vor.

Der sozialistische Präsident steht schon lange in der internationalen Kritik. Nach monatelangen Protesten der Opposition im vergangenen Jahr, bei denen 125 Menschen getötet worden waren, hatte er durch eine verfassungsgebende Versammlung de facto das Parlament entmachtet, in dem die Opposition die Mehrheit hatte.

Das lateinamerikanische Land leidet außerdem unter einer schweren Wirtschaftskrise. Lebensmittel, Medikamente sowie Dinge des täglichen Bedarfs sind vielerorts knapp.