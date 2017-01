Verdächtiger festgenommen Polizei verhindert offenbar Terroranschlag in Wien

In Wien ist offenbar ein Terroranschlag verhindert worden. Die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen, der ein Attentat in Österreichs Hauptstadt geplant habe, meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die Polizei. Zuvor hatte die Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung" darüber berichtet.

"Es haben sich in den vergangenen Tagen Hinweise auf einen geplanten Anschlag in der Bundeshauptstadt verdichtet", sagte der Polizeisprecher den Angaben zufolge. Ausländische Geheimdienste hätten die Behörden über einen möglichen Anschlag informiert, teilte die Polizei weiter mit. Der Mann sei überwacht und in einer Wiener Wohnung von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen worden.

"Wir haben den Mann seit einer Stunde in Gewahrsam, da sind noch viele Dinge zu klären", hieß es. Zu näheren Hintergründen und dem Motiv des Mannes wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Die "Kronen Zeitung" berichtete, der Mann habe in der zweiten Januarhälfte einen Sprengstoffanschlag verüben wollen. Den Sprengsatz soll der Verdächtige in Deutschland selbst gebaut haben. Der Mann sei laut dem Bericht der Tageszeitung Sympathisant der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) sein. Die Polizei wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bedankte sich auf Twitter bei den Beamten für ihre Arbeit. "Danke für euren Einsatz - ihr macht Österreich zu einem der sichersten Länder der Welt", schrieb der Regierungschef.

Exzellente Polizeiarbeit. Danke für euren Einsatz - ihr macht ÖSTERREICH zu einem der sichersten Länder der Welt https://t.co/SA2SrjJVyQ — Christian Kern (@KernChri) 20. Januar 2017

Die Behörden mahnten die Bevölkerung dennoch zu verstärkter Vorsicht. Vor allem an stark frequentierten Orten sollten die Menschen besonders aufmerksam sein. Wenn jemand herrenlose Gegenstände - etwa Gepäckstücke - sieht, müsse sofort die Polizei alarmiert werden.

Die Behörden wurden in Alarmbereitschaft gesetzt. Beamte in Uniform und in Zivil seien verstärkt in der ganzen Stadt unterwegs, hieß es von der Polizei.