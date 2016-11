Rede zur Lage Russlands Putin lobt umstrittene Duma-Wahl als demokratisch

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Duma-Wahlen vom September gelobt und die vorausgegangene Wahlrechtsreform verteidigt. Putins Partei "Einiges Russland" hatte ihre absolute Mehrheit damals verteidigt und durch den Gewinn aller Direktmandate eine Dreiviertelmehrheit in der Staatsduma erlangt. Die Opposition hatte damals Wahlfälschung vermutet.

Putin verband einen Hinweis auf das 100-jährige Jubiläum der russischen Oktoberrevolution im kommenden Jahr mit einer Forderung nach größerer Einheit des russischen Volkes. Er rief Russen aller politischen Lager zu mehr Miteinander auf, ungeachtet dessen, "auf welcher Seite der Barrikaden ihre Eltern damals standen".

"Wir sind ein geeintes Volk und haben nur ein Russland", betonte Putin im Kreml vor rund 1000 Amts- und Würdenträgern. "Wir wissen alle, welche Folgen große Erschütterungen haben", sagte er. Die russische Gesellschaft dürfte sich nicht "durch Verbitterung spalten" lassen.

Das sagte Putin in Moskau in seiner jährlichen Ansprache an die Nation. Die Rede wurde live im Fernsehen übertragen. Zuhörer sind traditionell die Abgeordneten beider Parlamentskammern, aber auch die Regierung, Gouverneure sowie Spitzenvertreter von Wirtschaft und Gesellschaft in Russland.