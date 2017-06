Falsches Video in Oliver-Stone-Doku Putins rätselhafte Handy-Panne

Eigentlich kann sich Wladimir Putin freuen über den Film, den der amerikanische Regisseur Oliver Stone über ihn gedreht hat. "The Putin Interviews", ein Fernsehvierteiler nur aus Gesprächen mit dem russischen Präsidenten, ist überaus schmeichelhaft geraten. Kein Wunder, dass das russische Staatsfernsehen ihn sofort übernommen hat.

Es gibt da aber eine peinliche Panne: Im dritten Teil, der in Russland am Mittwoch ausgestrahlt wurde, zeigt Putin seinem Gast ein Video, dass den Kampf mit syrischen Terroristen belegen soll. "Da arbeitet unsere Luftwaffe", sagt Putin. Man sieht auf dem Video weiße Gestalten herumhuschen, bis sie in Explosionen verschwinden. "Die versuchen, von türkischem Territorium her einzudringen", ergänzt Putin.

Tatsächlich handelt es sich um Bilder des amerikanischen Militärs, die die Tötung afghanischer Taliban zeigen sollen und schon vor fünf Jahren auf YouTube hochgeladen wurden. Blogger haben das zuerst gemerkt, der Vergleich lässt keinen Zweifel. Aber wie kann es sein, dass Putin eine solche Panne unterläuft? Und wenn er wirklich glaubt, was er sagt - wer informiert ihn so falsch?

Getty Images Filmemacher Oliver Stone

Putins Sprecher Dmitri Peskow nahm den Präsidenten in Schutz, schob die Schuld damit aber faktisch der Armeeführung zu. Es handle sich "wirklich um Materialien unseres Verteidigungsministeriums", behauptete er. "Es ist Bestandteil eines Berichts an den Präsidenten, der Verteidigungsminister hat das dem Präsidenten gegeben."

Hat einer von Putins Assistenten den falschen Clip gegoogelt?

Nun ist Russlands Verteidigungsministerium bekannt für Täuschungen in seinem Bildmaterial. Videos etwa, in denen es die Zerstörung von Getreidespeichern als Zerstörung der Öl-Infrastruktur des "Islamischen Staates" ausgibt, verbreitet es noch heute ohne Korrektur auf seiner Webseite und im YouTube-Kanal.

Trotzdem liegt der Fall anders: "Das waren damals immerhin eigene Aufnahmen", sagt der Blogger Ruslan Lewiew, der mit seinem Conflict Intelligence Team die Aussagen der Armeeführung regelmäßig prüft. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das russische Verteidigungsministerium amerikanisches Videomaterial als eigenes ausgibt." Zumal es ja reichlich echte Aufnahmen von russischen Einsätzen in Syrien gebe.

Wahrscheinlicher als Peskows Erklärung ist deshalb, so Lewiew, dass einer von Putins Assistenten mal eben im Internet ein Video gegoogelt hat. Offenbar wollte man die Interviewsituation auflockern, ohne viel Zeit zu verlieren. Und tatsächlich kursiert das gezeigte US-Video im Internet auch als angebliche russische Aufnahme aus Syrien, mit einer gefälschten russischen Tonspur.

Stone genervt: "Warum sollte er das faken?"

Für Stone selbst war der Inhalt des Videos unwichtig - er wollte Putin in Aktion zeigen, nicht irgendwelche Nachtaufnahmen. Das ist ihm gelungen: Man sieht in Stones Film, wie Putin auf den Bildschirm eines iPhones weist und dabei erzählt, was man da angeblich sieht. Den Vorwurf, das hier falsche Bilder benutzt wurden, hat Stone am Mittwoch entsprechend als "Blogging-Bullshit" abgetan. Putin habe halt ein Telefon herausgeholt und das Video gezeigt - "warum sollte er das faken?"

Für Wladimir Putin ist das Ganze peinlicher. Er tut ja so, als kenne er die Aufnahmen. Woher wollte er wissen, dass hier Terroristen die türkisch-syrische Grenze überschreiten? Hat er das selbst erfunden oder einer seiner Helfer? Wir wissen es nicht.

Was wir aber genau wissen: Je länger Putin im Amt ist, desto öfter unterlaufen ihm sachliche Fehler. Das kann daran liegen, dass er schlechter informiert wird. Es kann aber auch sein, dass sich keiner mehr traut, ihn zu korrigieren, und dass er deshalb die Grenzen seines Wissens nicht mehr wahrnehmen kann. Er wäre nicht der erste Mächtige, dem das passiert.