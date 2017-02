Telefonat mit Merkel Putin will neue Ukraine-Gespräche

Im Ukrainekonflikt hat sich der russische Präsident Wladimir Putin für neue Verhandlungen ausgesprochen. Ein Treffen der Außenminister Russlands, Deutschlands, Frankreichs und der Ukraine solle bald geplant werden, teilte der Kreml nach einem Telefonat Putins mit Kanzlerin Angela Merkel mit. Später solle es auch auf höchster Ebene Gespräche geben. Ein Datum nannte der Kreml zunächst nicht.

Seit etwa zehn Tagen gibt es an der Frontlinie zwischen den prorussischen Separatisten in der Ostukraine und ukrainischen Truppen schwere Gefechte. Nach Angaben aus Kiew wurden mindestens ein Dutzend ukrainische Soldaten getötet und mehrere Dutzend verletzt. Die EU macht Russland für die militärische Unterstützung der Separatisten verantwortlich, die Regierung in Moskau weist dies zurück.

"Die Bundeskanzlerin appellierte an den russischen Staatspräsidenten, auf die Separatisten in diesem Sinne einzuwirken", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das Präsidialamt in Moskau teilte mit, Merkel und Putin hätten beide ernste Sorgen über die hohe Zahl an Toten und Verletzten geäußert. Sowohl die Außenminister als auch die außenpolitischen Berater beider Regierungen sollten in Kontakt bleiben, hieß es in Berlin.

Im Mittelpunkt des Gesprächs habe die Lage in der Ostukraine und die weitere Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gestanden, sagte Seibert weiter. Man habe die Anstrengungen der OSZE-Beobachter gewürdigt, die humanitäre Lage für die Zivilbevölkerung vor Ort zu verbessern.

Das Minsker Abkommen sieht unter anderem einen Waffenstillstand, den Abzug schwerer Waffen von der Front und Kommunalwahlen in den von den prorussischen Aufständischen kontrollierten Gebieten vor. Außerdem geht es um eine Änderung der ukrainischen Verfassung, mit der die Rebellengebiete eine größere Autonomie erhalten sollen.