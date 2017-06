Putin zu Trumps Klimawende "Macht euch keine Sorgen, seid froh"

Kremlchef Wladimir Putin hat die USA zu einer konstruktiven Haltung im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Washington habe nicht aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen müssen, sagte er beim Internationalen Wirtschaftsforum am Freitag in St. Petersburg. "Man hätte die Verpflichtungen der USA in dem Pariser Abkommen ändern können."

Dennoch zeigte er sich gelassen: "Macht euch keine Sorgen, seid froh", sagte Putin. Er wolle nicht über US-Präsident Donald Trump urteilen.

Russland gehört - wie fast alle Staaten der Welt - zu den Unterzeichnern des Klimaabkommens von Paris. Das Abkommen sei ein guter Vertrag, sagte Putin. Allerdings habe Russland ihn noch nicht ratifiziert. Es gebe noch offene Fragen, beispielsweise wie die CO2-Reduktionen der Staaten vergleichbar gemacht würden.

Trump hatte am Donnerstag den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem historischen Abkommen angekündigt. Er begründete dies damit, dass die Vereinbarung einseitig zu Lasten seines Landes gehe und den Verlust von Arbeitsplätzen bedeute. Er forderte Verhandlungen über ein neues internationales Klimaabkommen, was die EU aber umgehend zurückwies. Stattdessen äußerten viele Politiker und Prominente Kritik an der Entscheidung.

Vorwürfe, Russland habe sich in die US-Präsidentenwahl eingemischt, wies Putin zurück. Er mutmaßte, amerikanische Geheimdienste hätten möglicherweise Beweise gefälscht, um seinem Land die Cyber-Attacken auf die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in die Schuhe zu schieben. US-Vorwürfe, wonach Russland die Mailkonten der Demokratischen Partei gehackt habe, um dem heutigen Präsidenten Trump an die Macht zu verhelfen, seien "schädlicher Tratsch". Trump habe einen besseren Wahlkampf geführt als Clinton.

In seiner Rede in St. Petersburg mahnte Putin zudem eine Zusammenarbeit zwischen der Nato und Russland im Kampf gegen den Terrorismus an. Wenn dies nicht geschehe, werde es mehr Anschläge geben. Er sehe die Nato als Instrument der US-Außenpolitik, sagte Putin weiter. Dass die militärische Infrastruktur näher an Russlands Grenzen heranrücke, beunruhige sein Land.