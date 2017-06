Putin über Kohl "Er hat meine Sicht auf die Welt beeinflusst"

Helmut Kohl hat offenbar maßgeblich Wladimir Putins Sicht auf die Welt beeinflusst. Die Treffen mit Kohl "haben meine Ansichten entscheidend verändert", sagte Putin in Moskau, wie die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtet.

Er habe das erste Mal in den frühen Neunzigerjahren Kontakt mit Kohl gehabt, als dieser den damaligen Bürgermeister von St. Petersburg, Anatolij Sobtschak, nach Bonn einlud. Putin arbeitete zu der Zeit für Sobtschak, der als sein politischer Ziehvater gilt.

Kohl und Putin haben sich auch nach der Kanzlerschaft Kohls 1998 privat getroffen. Putin sagte: "Wir haben uns mehrmals unter verschiedenen Bedingungen getroffen, aber unser erstes Treffen hinterließ einen sehr starken Eindruck bei mir." Putin sprach Kohls Familie und dem deutschen Volk sein Beileid aus.

Bereits kurz nachdem bekannt wurde, dass Kohl am Freitag in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben war, hatte Putin ihn als einen "prinzipiellen Verfechter freundschaftlicher Beziehungen" zwischen Berlin und Moskau gewürdigt.

"Ich hatte das Glück, persönlich mit Helmut Kohl sprechen zu können", schrieb Putin in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. "Ich habe seine Weisheit bewundert und seine Fähigkeit, fundierte, zukunftsweisende Entscheidungen auch in schwierigsten Situationen zu treffen."

Mit dem Namen dieses herausragenden Menschen seien die wichtigsten Ereignisse der modernen deutschen Geschichte verbunden, teilte der Kreml in Moskau mit. Kohl habe eine Schlüsselrolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung gespielt.