US-Politik von Wladimir Putin Moskauer Mythen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der russische Staat hackt nicht. Der Kreml hat nicht das Geringste mit der Cyberattacke auf Rechner der Demokratischen Partei in den USA zu tun, auch nicht mit der Veröffentlichung der Clinton-E-Mails über WikiLeaks. Eine Einmischung Moskaus in den Wahlkampf zugunsten Donald Trumps hat es nicht gegeben. Das war bisher die Linie von Wladimir Putin.

Doch in Sankt Petersburg ist er nun erstmals davon abgewichen. Auf dem Internationalen Wirtschaftsforum präsentiert sich der russische Präsident diesmal unter anderem neben Indiens Premier Narendra Modi, Österreichs Regierungschef Christian Kern, Außenminister Sigmar Gabriel und an der Seite des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.

Cyberangriffe "patriotischer" Landsleute könne er nicht ausschließen, sagte der russische Staatschef nun plötzlich. Russen, die "einen eigenen Beitrag leisten, von dem sie glauben, dass es der gute Kampf gegen diejenigen ist, die schlecht über Russland reden". Die patriotischen Hacker also, die angeblich allein entscheiden?

Geheimdienstexperten wie Andrej Soldatow bezweifeln diese Version, auch wenn direkte Verbindungen der Angreifer zum russischen Sicherheitsapparat schwierig nachzuweisen sind. Soldatow sagt, dass der Kreml seine Cyber-Operationen ausgesourct hat. Kriminelle Hacker arbeiteten im Auftrag des Inlandsgeheimdienstes FSB (Lesen Sie hier das Interview). Auch US-Geheimdienste sprechen von Verbindungen zum russischen Staat.

Doch die Cyber-Attacken sind nicht das einzige Problemfeld in den US-russischen Beziehungen. Kommenden Donnerstag wird der ehemalige FBI-Chef James Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats über die Verbindungen zwischen Trumps Lager und dem Kreml aussagen. Schon längst geht es dabei nicht mehr nur um Hacks, sondern auch um die Kontakte des Kremls mit Trumps Leuten.

Banker mit Geheimdienstverbindungen

Der präsidiale Schwiegersohn Jared Kushner soll sich zum Beispiel um die Einrichtung eines abhörsicheren Kommunikationskanals mit dem Kreml bemüht haben. Kushner hatte darüber mit dem Chef der russischen Wneschekonombank, Sergej Gorkow, gesprochen. Die Bank steht auf der Sanktionsliste der USA, weil sie Geld in die von den Separatisten kontrollierten Gebieten in der Ostukraine schickt. Dem Institut und auch Gorkow selbst, der 1994 die Geheimdienst-Akademie in Moskau abschloss, werden Verbindungen zum russischen Geheimdienst nachgesagt. Allerdings haben solche Verbindungen in Russland bekanntermaßen viele Unternehmen, für Kushner anscheinend aber kein Hinderungsgrund.

REUTERS Sergej Gorkow

Während in den USA heftig über diese Verbindungen diskutiert wird, findet sich in russischen Medien kaum ein Bericht darüber. Ohnehin wird Trump nur noch wenig erwähnt.

Nach der Phase der Erleichterung über die Niederlage von Hillary Clinton und der Euphorie über den neuen Mann im Weißen Haus, der auch noch lobende Worte für Putin übrig hat, ist Ernüchterung eingetreten. Das hängt vor allem mit dem Rücktritt des in Russland gut bekannten Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn und dem US-Luftangriff auf eine Basis der syrischen Armee zusammen. Nicht ganz ohne Schadenfreude wird allerdings registriert, dass in den USA kaum ein Tag ohne eine Debatte über Russland vergeht.

Putin beklagt "Hysterie"

Auch wenn Außenminister Sergej Lawrow seinen Kollegen Rex Tillerson zwei Mal getroffen hat, Hoffnung auf schnelle Vereinbarungen ("Deals"), wie sie noch vor einigen Monat selbst geschürt wurden, hat in Moskau kaum einer mehr. Zumal nach Lawrows Besuch bei Trump, nach dem die "Washington Post" berichtete, der US-Präsident habe streng geheime Informationen über die Terrormiliz IS an Lawrow weitergegeben.

Putin nennt solche Berichte wahlweise "Hysterie" in Bezug auf Russland oder "politische Schizophrenie". Eine Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten will er nicht erkennen, auch wenn er sich gerade von seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron anhören musste, dass die russischen Auslandsmedien RT und Sputnik im Wahlkampf die Wahrheit manipuliert hätten.

Für die Lage in den USA hat Putin seine ganz eigene Erklärung: Die Verlierer der US-Wahl könnten ihre Niederlage nur schwer akzeptieren, sagte er "Le Figaro". Deshalb spielten diese die antirussische Karte und beschwörten eine fiktive Bedrohung durch Russland herauf.

Trump, so sehen es kremlnahe Experten wie Wladimir Wassilew vom Institut für USA und Kanada-Studien, wird angesichts der innenpolitischen Kämpfe von der Arbeit abgehalten. Der US-Präsident könne nicht so entscheiden, wie er möchte. Alles werde skandalisiert. Der russische Außenpolitik-Experte Fjodor Lukjanow kam deshalb unlängst im TV-Sender Doschd zu dem Ergebnis: "Eine Entwicklung der russisch-amerikanischen Beziehungen kann man in den nächsten Monaten vergessen."

Warten auf das erste Treffen

Deshalb spielt der Kreml auf Zeit und hält die Tür offen. Kritik an Trumps ersten Auslandsreisen war in Russland kaum zu vernehmen - trotz des Milliarden-Deals, den die USA mit Saudi-Arabien abschlossen, und der Bemerkung Trumps, Moskaus Verbündeter Iran sei ein Unterstützer des Terrors.

Dmitrij Kisseljow zeigte in seiner sonntäglichen Sendung "Nachrichten der Woche" im Staatsfernsehen - anders als westliche Medien, in denen über Trumps rüpelhaftes Auftreten bei der Nato berichtet wurde - Verständnis dafür, dass der US-Präsident Montenegro Regierungschef rüde zur Seite geschoben hatte. Trump habe den Premier des kleinen Landes nur auf dessen Platz in der Nato hingewiesen.

Auch Putin äußert sich weiterhin positiv über seinen US-Kollegen: "Er ist direkt und offen", sagte er in Sankt Petersburg. Trump könne nicht in eine Reihe mit anderen Politikern gestellt werden. "Ich betrachte dies als Vorteil. Er hat einen frischen Blick." Dabei hat Putin bisher nur mit Trump telefoniert. Persönlich wird er seinen US-Kollegen erst auf dem G-20-Gipfel im Juli in Hamburg treffen - als einer der letzten wichtigen Regierungschefs.

Zusammengefasst: Zum ersten Mal hat Wladimir Putin eingeräumt, dass es Hackerangriffe nicht ausschließen könne, dafür seien aber patriotische russische Hacker verantwortlich, die allein handelten. Der russische Staat habe damit nichts zu tun, es gebe keine Einmischung. Diese werde nur von den Gegnern Donald Trumps inszeniert. Vereinbarungen wird der Kreml deshalb mit dem US-Präsidenten erst einmal nicht schließen können.