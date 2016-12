Nach Mord an russischem Botschafter Erdogan und Putin beschwören Einigkeit

Die Erklärungen gleichen sich zum Teil bis aufs Wort: Von einer "Provokation" und von "Terror" sprachen sowohl der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wie auch sein russischer Amtskollege Wladimir Putin. Und beide waren sich nach einem gemeinsamen Telefonat einig, dass der Mordanschlag auf den russischen Türkei-Botschafter Andrej Karlow die "Normalisierung" der türkisch-russischen Beziehungen nicht gefährden dürfe.

Karlow war am Montag um 19.05 Uhr bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara niedergeschossen worden. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Täter war nach Behördenangaben ein Polizist aus Ankara: Mert A., geboren 1994, seit 2014 im Sondereinsatzkommando im Dienst. Sein Motiv war offenbar Russlands Militäreinsatz in Syrien. Augenzeugen berichten, A. habe nach dem Angriff "vergesst Syrien nicht, vergesst Aleppo nicht" gerufen und: "Wer an dieser Gräueltat teilnimmt, wird dafür bezahlen!"

Noch sind etliche Fragen offen: Hat der Schütze alleine gehandelt? Warum konnte er eine Waffe in die Galerie schmuggeln? Wussten die Kameraden in seiner Einheit von seiner Radikalisierung? Und falls ja, warum haben sie nichts dagegen unternommen?

Sicher ist, dass der Mord das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei vor eine Belastungsprobe stellt.

Die beiden Staaten standen vor etwa einem Jahr schon einmal kurz vor einem Krieg. Ein türkischer Soldat hatte im November 2015 einen russischen Kampfjet im türkisch-syrischen Grenzgebiet abgeschossen. Putin kündigte Vergeltung an, verhängte Sanktionen gegen Ankara und wies russische Touristen an, die Türkei zu meiden. Seit sich Erdogan jedoch im Sommer für den Zwischenfall entschuldigt hat, zelebrieren beide Parteien Einigkeit.

Zwar verfolgen Russland und die Türkei in Syrien nach wie vor unterschiedliche Interessen: Putin protegiert mit allen Mitteln das Regime von Diktator Baschar al-Assad, Erdogan unterstützt die Rebellen, darunter radikale Islamisten. In den vergangenen Monaten aber scheint sich Ankara zunehmend mit dem Kräfteverhältnis in Syrien arrangiert zu haben.

Erdogans Priorität ist nicht länger der Sturz Assads, sondern der Kampf gegen die Kurden. Gerade erst haben die Türkei und Russland einen Deal zur Evakuierung von Teilen Aleppos ausgehandelt. "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass in Syrien gegenwärtig Putin und Assad das Spiel bestimmen", sagte ein hochrangiger türkischer Beamter im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Video über das Attentat in Ankara

Video AP

Beobachter glauben, dass die Ermordung Karlows die Annäherung zwischen den beiden Ländern nun abermals beeinträchtigen könnte. Der 19. Dezember erschwere Putin die Zusammenarbeit mit Aleppo, prophezeit Soner Cagaptay vom Washingtoner Institut für Nahost-Politik. Das Magazin "Foreign Policy" warnt vor einer Konfrontation zwischen Russland und der Türkei, möglichen Cyber-Angriffen, einem Kollaps des Waffenstillstands in Aleppo.

Wahrscheinlich ist eher, dass die autoritären Herrscher in Moskau und Ankara ihre Kooperation uneingeschränkt fortsetzen.

Die türkische Regierung war am Donnerstagabend um Schadensbegrenzung bemüht. Erdogan sprach in dem Telefonat mit Putin Russland sein Beileid aus. "Wir verurteilen den Terrorakt gegen unseren Freund, Russlands Botschafter Karlow. Wir werden nicht zulassen, dass diese Attacke einen Schatten auf die türkisch-russische Freundschaft wirft", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Und auch Moskau scheint derzeit kein Interesse an einer erneuten Konfrontation mit der Türkei zu haben. Ein Treffen zwischen den Außenministern Russlands, Irans und der Türkei soll am Dienstag wie geplant in Moskau stattfinden.

Putin hat mit der Eroberung Aleppos ein wichtiges Kriegsziel erreicht. Für den russischen Präsidenten gibt es gerade keinen Anlass, neue Fronten zu eröffnen.