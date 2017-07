Russischer Präsident Putin US-Vertretungen sollen Zahl der Mitarbeiter um 755 reduzieren

Der russische Präsident Wladimir Putin hat gefordert, die Anzahl der Mitarbeiter in diplomatischen US-Vertretungen um 755 zu reduzieren. Die US-Vertreter müssten "ihre Aktivitäten in Russland einstellen" und das Land verlassen, sagte Putin demzufolge in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Rossia 24. Mit dem Schritt reagierte Putin auf den jüngsten Sanktionsbeschluss des US-Kongresses.

Die Reaktion kommt auf die jüngste Entscheidung des US-Senats, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen: Am Freitag hatte der Senat mit großer Mehrheit von 98 zu zwei Stimmen grünes Licht für die Sanktionen gegeben. Die Zustimmung ist so groß, dass Präsident Donald Trump die Strafmaßnahmen auch mit einem Veto nicht verhindern kann. Er ließ mitteilen, dass er den Beschluss in Kraft setzen wolle.

Als unmittelbare Reaktion hatte das russische Außenministerium bereits am Freitag angekündigt, dass die USA ihr diplomatisches Personal an der US-Botschaft und den Konsulaten in Russland bis September auf 455 reduzieren müssten - dies entspreche der Zahl der russischen Diplomaten in den USA. Unklar blieb zunächst die genaue Zahl der US-Diplomaten, die Russland verlassen müssen.

Putin hatte sich bisher mit einer Antwort zurückgehalten. Nun nannte er erstmals die genaue Zahl der betroffenen US-Vertreter. Derzeit arbeiteten "mehr als tausend Menschen" an den diplomatischen Vertretungen der USA in Russland, sagte er. Darunter auch viele lokale, russische Mitarbeiter.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Textes hieß es, Putin wolle 755 US-Diplomaten ausweisen. Da der russische Präsident jedoch nicht nur von Diplomaten, sondern allgemein vom Personal in US-Vertretungen - also etwa auch technische Mitarbeiter oder lokales russisches Personal - sprach, haben wir diese Formulierung geändert.