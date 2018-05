Russen über Putin "Einen besseren Präsidentenkandidaten hatten wir nicht"

30 Donnerschläge erschütterten das Zentrum von Moskau: Salutschüsse, zu Ehren des neuen und alten Präsidenten Wladimir Putin. Er legte am Montag zum vierten Mal seinen Eid als russischer Staatschef ab. Damit hat seine neue Amtszeit als Präsident begonnen, nach der Verfassung beträgt diese sechs Jahre.

Was denken die Menschen in der russischen Hauptstadt über Putin, der - nimmt man seine Zeit als Premier hinzu - bereits seit 18 Jahren Russland regiert? Was erhoffen sich die Bürger für die kommenden Jahre? Was wünschen sie sich für ihr Land?