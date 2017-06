"Habt ihr den Verstand verloren?" Putin liefert sich Schlagabtausch mit NBC-Moderatorin Kelly

Russlands Präsident Wladimir Putin hat US-Spekulationen scharf zurückgewiesen, wonach der Kreml über Druckmittel gegen US-Präsident Donald Trump verfüge. Berichte über angeblich in Moskau gesammeltes kompromittierendes Material (russisch: Kompromat) seien "Blödsinn", sagte Putin in einem Interview mit dem US-Sender NBC News (Hier geht es zur englischen Version des Gesprächs).

Zwischen ihm und Trump gebe es keinerlei persönliche Beziehung, obwohl Trump als Geschäftsmann einst auch nach Russland gereist war. Putin mokierte sich über die Vorstellung, russische Geheimdienste könnten ausländische Wirtschaftsgrößen bei Reisen in Russland überwachen. Derzeit seien etwa Vertreter von hundert US-Firmen in Russland. "Gehen Sie davon aus, dass wir über alle kompromittierendes Material sammeln?", sagte Putin. "Habt ihr alle euren Verstand verloren?"

Putin stellte sich im Interview mit NBC-Starmoderatorin Megyn Kelly erstmals auch ausführlich Fragen zu jenem Thema, das seit Monaten die ganze Welt beschäftigt: den von US-Geheimdiensten kolportierten Einflussversuchen Russlands auf die Wahl 2016. Wenn 17 US-Geheimdienste zur gleichen Einschätzung kommen würden, fragte Kelly, "lügen sie dann alle"?

Verschwörungstheorie zum Kennedy-Mord

Putin erklärte das mit dem Hinweis, die US-Geheimdienste seien "in die Irre geführt worden und analysieren die Informationen nicht in vollem Umfang". Es sei heute für Hacker leicht, falsche Fährten im Internet zu legen. Bis heute könne man auch nicht ausschließen, "dass der Mord an Präsident Kennedy organisiert wurde von den Geheimdiensten der Vereinigten Staaten". Digitale Spuren auf Hacker in Russland zu streuen sei daneben doch ein Klacks.

Teilweise lieferte sich der US-Präsident einen Schlagabtausch mit der US-Journalistin. Russland mische sich nicht in Wahlen im Ausland ein, sagte der Kreml-Chef - und griff selbst die USA an. "Egal, wo Sie mit dem Finger auf eine weltweite Landkarte zeigen, überall werden Sie Klagen hören, dass US-Vertreter sich in interne Angelegenheiten einmischen", sagte Putin. Und weiter: "Wer ist beleidigt, dass wir uns einmischen? Ihr mischt euch doch selbst die ganze Zeit ein."

"Das klingt wie eine Rechtfertigung", konterte Fragestellerin Kelly spitz. Er konstatiere nur Fakten, erwiderte Putin. Doch: "Jede Handlung löst entsprechende Gegenhandlungen aus. Aber ich wiederhole, wir haben so etwas nicht nötig."

Russland wirft den USA regelmäßig Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Als 2011/2012 Zehntausende Russen in Moskau gegen die Politik des Kreml auf die Straße gingen, beschimpfte sie das russische Staatsfernsehen als "Agenten des US-Außenministeriums". Russische Nichtregierungsorganisationen, die Fördergelder aus dem Ausland beziehen, werden vom Staat als "ausländische Agenten" tituliert.

Präsident Putin nahm auch Stellung zu Vorwürfen, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner habe versucht, einen geheimen Kommunikationskanal nach Russland einzurichten. "Russland hatte keine Kommunikationskanäle mit keiner Wahlkampagne der Kandidaten", beteuerte Putin.