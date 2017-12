Präsidentschaftswahl in Russland Putins Inszenierung

Es ist eine schöne Tradition in autoritären Gesellschaften, dass der Herrscher sich von seinem Volk bitten lässt, zu herrschen. Er zeigt damit: Ich will gar nicht an die Macht, ich will nur meinen Untertanen dienen, so schwer es mir fällt. Wer aber darf den Herrscher bitten, die Bürde des Amtes auf sich zu nehmen? Wer darf gewissermaßen im Gewand des idealen Untertanen auftreten, oder des Fernseh-Volks, um in den Kategorien des 21. Jahrhunderts zu reden?

Auf diese Frage haben Wladimir Putins Spin-Doktoren am Mittwoch nicht nur eine Antwort gegeben, sondern gleich zwei - quasi in mehreren Akten. Die erste gab es mittags in Moskau. Da traf sich der russische Präsident mit jungen Freiwilligen verschiedener Sozial- und Umweltprojekte. Es war ein klassischer Wohlfühltermin, wie man ihn von Politikern kennt, durchkomponiert bis zu den weißen Turnschuhen an allen Füßen und dem Lächeln auf allen Lippen.

KOCHETK/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Putin mit jungen Freiwilligen

Putin, der Kriegsherr eines von Feinden umzingelten Russland, schien plötzlich wie weggewischt. Stattdessen war da Putin, der Gute, Anführer eines Russlands der Liebe. Er zitierte Anton Tschechow: "Wie viele gute Menschen gibt es in Russland!" Barmherzigkeit und Nächstenliebe, so Putin, gehörten seit je zur Seele des russischen Volkes.

Apropos Barmherzigkeit - Putin ließ wohlweislich weg, wie das Zitat weitergeht - mit Tschechows Klage über die Beamten nämlich, die so gar nicht barmherzig handelten an den Bauern und den Häftlingen Sibiriens, denen der Landarzt Tschechow helfen wollte. Das ist ja bis heute das Problem in Russland, dass jede freiwillige gesellschaftliche Aktivität sofort unterbunden wird, wenn sich ein Beamter dadurch gestört fühlt. Manche Aktivisten landen heute wieder in der Haft.

Aber als Kulisse taugen junge engagierte Leute schon, zumal für einen alternden Präsidenten, der faktisch - offiziell sind es weniger - seit 18 Jahren im Amt ist. Einer der Freiwilligen darf die Frage stellen, ob Putin 2018 denn "noch mit uns ist", woraufhin der Gefragte die Menge nach ihrer Zustimmung fragt. Tosender Applaus, heitere Gesichter.

Vorhang zu. Szenenwechsel. Vorhang auf. Wir sehen ein Autowerk in Nischni Nowgorod, Putin umgeben von Autobauern mittleren Alters. Ernste Gesichter, Blaumänner. Keine Turnschuhe mehr und keine Tschechow-Zitate, kein Edel-sei-der-Mensch-etc, sondern patriotische Rhetorik, Erinnerung an gewonnene Schlachten, angefangen im frühen 17. Jahrhundert. Und hier erst, vor den Fabrikarbeitern, bei der zweiten Bitte des Tages, gibt Putin die offizielle Auskunft: Ja, ich kandidiere. Tosender Applaus, heitere Gesichter.

Was lernt man daraus?

Wie einst das DDR-Fernsehen, so fordert auch das russische Fernsehen die Fantasie des Zuschauers heraus, weil er das Nichtgesagte deuten muss. Da fällt erstens auf, dass Putin seine Kandidatur nicht vor der Kreml-Partei "Einiges Russland" angekündigt hat - dabei ist das die Struktur, die ihn als Kandidaten aufstellen kann. Deutsche Politiker kündigen ihre Kandidaturen ja auch nicht auf der Betriebsversammlung von Volkswagen in Wolfsburg an. Offenbar hält Putin die Kremlpartei für so unbeliebt, dass er sich lieber von ihr distanziert. Vermutlich will er als Unabhängiger kandidieren.

Zweitens: Putin braucht die Jugend - aber nur als Fototapete. Er will sich verjüngen, aber er braucht sie nicht so sehr, dass er vor den jungen Freiwilligen seine Kandidatur verkündet hätte. Das hat er lieber vor seiner traditionellen Wählerschaft gemacht, den Arbeitern eines klassischen Großbetriebs, den man aus Sowjetzeiten kennt. Das Volk, das zu Putin passt, trägt Blaumann, wahlweise mit Schlips drunter.

Und drittens: Er ist in einen zivilen Betrieb gefahren, und nicht ins Panzerwerk von Nischni Tagil, das ihm beim letzten Wahlkampf so große Dienste leistete. Als vor fünf Jahren in Moskau wütende Gegner auf die Straße gingen und Putin um seine Macht bangte, da gab es Unterstützung aus dem Rüstungsbetrieb im Ural. Die Autofabrik in Gorki baut keine Panzer, sie ist bekannt für Kleinbusse namens "Gazelle", die in ganz Russland als Sammeltaxis eingesetzt werden. In diesen Zeiten, in denen man sich schon über kleine Friedenszeichen freut, ist das doch immerhin etwas.