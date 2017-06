Russland-Affäre Putin und der "amerikanische Herr" Flynn

Wladimir Putin kennt Michael Flynn nach eigenen Angaben kaum. Er sei dem früheren Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump 2015 lediglich bei einer routinemäßigen Abendveranstaltung in Moskau begegnet. Die beiden hätten dabei nicht einmal richtig miteinander geredet. Das sagte der russische Präsident in einem Interview mit dem US-Sender NBC, das am Sonntag vorab in Auszügen veröffentlicht wurde.

Flynn gehört zu den Schlüsselfiguren in der sogenannten Russland-Affäre, die für US-Präsident Donald Trump immer brisanter wird. Dabei geht es um mögliche illegale Absprachen zwischen Wahlkampfmitarbeitern Trumps und der russischen Regierung.

Flynn musste im Februar nach nur dreieinhalb Wochen im Amt vom Posten des Nationalen Sicherheitsberaters zurücktreten. Der Grund: Er hatte die Unwahrheit über seine Telefonate mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak gesagt.

"Ich habe nicht einmal richtig mit ihm geredet"

"Ich habe meine Rede gehalten. Dann haben wir über etwas anderes geredet. Ich bin aufgestanden und gegangen", schilderte Putin das Essen mit dem "amerikanischen Herrn" laut Übersetzer des US-Senders. "Ich habe nicht einmal richtig mit ihm geredet. Das ist das Ausmaß meiner Bekanntschaft mit Herrn Flynn."

An dem Essen in Moskau hatten unter anderem auch die grüne US-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein und der frühere tschechische Vize-Ministerpräsident Cyril Svoboda teilgenommen. Es wurde von dem russischen Fernsehsender Russia Today organisiert. Den hat der neue französische Präsident Emmanuel Macron unlängst im Beisein von Putin als "Propaganda" bezeichnet.

Die Interview-Frage nach Putins Beziehung zu Flynn kommt nicht von ungefähr: In der kommenden Woche soll der von Trump entlassene FBI-Chef James Comey vor dem Senat aussagen. Er wollte die Russland-Ermittlungen offenbar ausweiten.

Und auch Flynn wurde in der vergangenen Woche vom zuständigen Gremium des Repräsentantenhauses vorgeladen.Er und sein langjähriger Anwalt Michael Cohen sollen ebenfalls über die Russland-Verbindungen aussagen.

Zuvor war Flynn bereits vom Geheimdienstausschuss des Senats aufgefordert worden, Dokumente bereitzustellen. Dazu hat er sich laut Medienberichten mittlerweile bereit erklärt - nachdem er sich zunächst geweigert hatte.