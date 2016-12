Jahrespressekonferenz Putin wünscht gute Beziehungen zu Trump

Gewohnt selbstbewusst hat sich Wladimir Putin bei seiner traditionellen Jahrespressekonferenz präsentiert. Mit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen habe niemand gerechnet - "außer wir", sagte der russische Staatschef. Trump habe die Stimmung in der Bevölkerung genau erfühlt und gegen alle Erwartungen darauf seinen Wahlsieg gebaut. Mit dem künftigen Präsidenten strebe er eine "konstruktive Zusammenarbeit" an, sagte Putin.

Der Kreml-Chef kritisierte die scheidende US-Regierung von Barack Obama und die demokratische Präsidentenkandidatin Hillary Clinton. Sie machten für alle ihre Fehler und die Wahlniederlage andere verantwortlich. Die US-Demokraten sollten lernten, ihre Niederlage "würdevoll" hinzunehmen.

Die mehrere Stunden dauernde Pressekonferenz war wegen einer Trauerfeier für den in Ankara ermordeten Botschafter Andrej Karlow um einen Tag verschoben worden. Mehr als 1400 Journalisten hatten sich zu der mehrstündigen Veranstaltung angemeldet, die meisten davon aus russischen Regionen.

Putin verteidigte seine Ankündigung vom Donnerstag, das russische Atompotenzial mit neuen stärkeren Raketen weiterzuentwickeln. Schließlich seien die USA 2001 aus dem ABM-Vertrag zu Beschränkung von Raketenabwehrsystemen ausgestiegen. Trump wiederum hatte nach Putins Äußerungen via Twitter erklärt, die USA müssten "ihre nuklearen Fähigkeiten erheblich verstärken".

Zum Syrienkrieg sagte Putin, eine Waffenpause müsse für alle Beteiligten der nächste Schritt sein. Zuvor hatte Russlands Vizeaußenminister Gennadi Gatilow angekündigt, die geplanten Friedensgespräche mit der Türkei und Iran würden voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres in Kasachstan beginnen.

Keine vorgezogene Wahl

In Russland werde es keine vorgezogene Präsidentenwahl geben, kündigte Putin an. Ein Abweichen vom vorgesehenen Wahltermin 2018 wäre zwar "möglich, aber nicht zweckmäßig". Er reagierte sogar mit einem Witz, als ein US-Journalist ihn nach einer Vorverlegung der Wahl fragte. "In welchem Land?", fragte er zurück.

In Russland wird immer wieder spekuliert, dass die Wahl auf 2017 vorgezogen werden könnte, solange sich der Unmut der Bevölkerung über die Wirtschaftskrise in Grenzen hält. Putin sah allerdings Zeichen einer ökonomischen Stabilisierung. Für 2016 rechne er mit einem Rückgang von nur noch 0,5 bis 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Jahresinflation werde sich auf etwa 5,5 Prozent belaufen.