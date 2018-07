Menschenrechte Amnesty kann der WM doch etwas abgewinnen

Die Lage der Menschenrechte in Russland hat sich laut Amnesty International und Human Rights Watch unter Präsident Wladimir Putin nach und nach verschlechtert. Dennoch sieht etwa die Menschenrechtsorganisation Amnesty rückblickend auch positive Seiten an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Medien hätten die Gelegenheit genutzt, einen kritischen Blick auf das Land zu werfen, sagte Peter Franck, Russland-Experte bei Amnesty in Deutschland. An den Austragungsorten seien junge Menschen zu Wort gekommen, die sich für ein demokratisches und rechtsstaatliches Russland einsetzten. "Von deren Existenz hätten wir ohne die WM vielleicht nie erfahren", sagte Franck.

Ein wichtiges Signal sieht der Menschenrechtler auf der Ebene der Völkerverständigung: "Großartig war, dass die russische Bevölkerung durch das gemeinsame Feiern mit Fans aus aller Welt erfahren durfte, dass Russland nicht von Feinden umgeben ist, sondern es ein 'Wir' gibt, das auch über russische Grenzen hinweg reicht", sagte Franck. Zu hoffen bleibe, dass die Erfahrung nachhaltig bleibe.

Kritik von Grünen und FDP

Aus Sicht von FDP und Grünen hat die WM keine Verbesserung für die Achtung der Menschenrechte bewirkt. "Die WM hat für eine politische Verbesserung der Lage im Land oder in den Kriegen mit russischer Beteiligung nichts gebracht", sagte der Osteuropa-Sprecher der Grünen-Fraktion, Manuel Sarrazin.

Die FDP-Sportpolitikerin Britta Dassel sagte, Russland habe sich als "vorbildlicher Gastgeber" gezeigt. Verbessert habe sich aber wohl kaum etwas: "Solange es keinen starken Impuls von außen gibt, solange wird sich unter Putin rein gar nichts verändern."

Sarrazin kritisierte, dass weder Sport- und Innenminister Horst Seehofer (CSU) noch die Fußballverbände DFB und Fifa dafür gesorgt hätten, dass ARD-Doping-Reporter Hajo Seppelt sicher und ohne Einschränkung berichten konnte. Das sei "nicht nur ein Skandal, sondern eine Kapitulationserklärung an die freie Berichterstattung und Anti-Dopingpolitik", sagte er. Seppelt hatte nach Warnungen deutscher Sicherheitsbehörden auf seine Reise zum Turnier verzichtet.

Menschenrechtler und Politiker hatten vor der WM oft Kritik an der Situation in Russland geübt - etwa mit Blick auf Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Im Mai etwa nahm die Polizei bei Protesten gegen Putin Hunderte Demonstranten allein in Moskau fest, darunter den Oppositionellen Alexej Nawalny, der bis zur WM-Eröffnung in Haft saß.

Seit mittlerweile zwei Monaten befindet sich der ukrainische Regisseur und Aktivist Oleg Senzow im Hungerstreik, weil er die Freilassung von politischen Gefangenen aus der Ukraine fordert, die in russischen Gefängnissen sitzen. Auch er wurde in Russland wegen "Terrorverdachts" zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt und verbüßt sie in der sibirischen Kleinstadt Labytnangi. Seine Mutter wandte sich mit einem eindringlichen Appell und einem Gnadengesuch an Putin.