Russlands Drogenpolitik Zur WM ein kleiner Rausch

Wenn sich Russlands Außenministerium um internationales Recht sorgt, lohnt sich ein genauerer Blick. So protestierten Moskaus Diplomaten gestern gegen die Legalisierung von Cannabis in Kanada. Diese Art von "Drogen-Liberalisierung" rücke das Ziel einer drogenfreien Gesellschaft in weite Ferne und widersprechen zudem Uno-Konventionen, wonach Drogen lediglich zu medizinischen und wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden sollen.

In Russland selbst - zumindest wenn das Land gerade nicht im Fokus der Weltöffentlichkeit steht - ist die medizinische Nutzung von Cannabis verboten. Lediglich zur WM wurden einige Bestimmungen gelockert. Wer ein russischsprachiges Rezept oder eine notariell beglaubigte Übersetzung eines Rezeptes an der Grenze vorzeigen kann, darf ansonsten verbotene Mittel ins Land einführen und sogar mit ins Stadion nehmen.

Auf der Liste der medizinischen Drogen stehen neben Cannabis auch Amphetamine und Kokain, sowie etwa 100 andere Mittel, für die man in Russland normalerweise mit Gefängnisstrafen rechnen muss. Auch sonst heißt es aus Szenekreisen, dass die Polizei in den vergangenen Tagen zumindest Kleinkonsumenten nicht mehr behelligt.

Doch trotz der offiziellen und inoffiziellen WM-Lockerung sitzen noch immer Zehntausende Russen wegen teils geringer Drogenvergehen im Gefängnis. Jedes Jahr landen gut 40.000 Russen hinter Gittern, wobei es sich bei den meisten nicht um Verkäufer, sondern um Konsumenten handelt.

Die Polizei steht zudem seit Jahren in der Kritik, weil sie im Kampf gegen Drogen selbst zu illegalen Methoden greift. So haben Forscher der Petersburger European University festgestellt, dass die mit Abstand am häufigsten beschlagnahmte Menge Marihuana knapp über sechs Gramm beträgt. Just die Menge, die nach russischen Gesetzen für eine Gefängnis- bzw. Bewährungsstrafe ausreichend ist. Für Experten ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Polizisten das Gewicht der beschlagnahmten Drogen häufig manipulieren, um vor Gericht eine härtere Strafe zu erreichen.